Смертин признался, что побаивался Моуринью

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин выразил мнение, что каждый игрок должен иметь определенный страх перед главным тренером. Смертин признался, что побаивался Жозе Моуринью, когда выступал под его руководством в «Челси».

«Мне кажется, тренера нужно немножко бояться. Мне вот как тренер очень нравился Жозе Моуринью. Признаться, я его побаивался. Мне кажется, вот такой страх в какой-то правильной пропорции очень мобилизует. И, что логично, взращивает в тебе ответственность», – сказал Смертин.