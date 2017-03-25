«Лестер» готов продать Мареза в «Барселону» за 40 миллионов

Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез в ближайшее время может продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены приобрести алжирского футболиста в летнее трансферное окно.

По информации источника, «лисы» готовы отпустить 26-летнего форварда в каталонский клуб за 40 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Марез провел 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.