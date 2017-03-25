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    «Лестер» готов продать Мареза в «Барселону» за 40 миллионов

    Нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез в ближайшее время может продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые намерены приобрести алжирского футболиста в летнее трансферное окно.

    По информации источника, «лисы» готовы отпустить 26-летнего форварда в каталонский клуб за 40 миллионов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Марез провел 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.03.2017 06:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 26 марта 2017, 16:41

      Бомжу, который сдулся в этом сезоне, красная цена 4 миллиона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 марта 2017, 12:14

      Я думаю ни куда он не перейдет ! Так и останется в Лестере ! Надо было валить в лучшие времена вместе с Канте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 марта 2017, 10:13

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 марта 2017, 06:52

      В прошлом году он столько стоил, а сейчас обесценился.

      0
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 25 марта 2017, 06:51

      На лавку с Тураном рядом сидеть

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