Защитник сборной Ирландии Коулмен сломал ногу в матче против Уэльса

Защитник сборной Ирландии Шеймус Коулмен в матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Уэльса (0:0) получил перелом ноги. Сообщается, что инцидент произошел, когда защитник гостей Нил Тэйлор совершил грубый фол на сопернике, за что увидел перед собой красную карточку.

Отметим, что Коулмен покинул поле на носилках и в кислородной маске, после чего был доставлен в больницу.