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    Защитник сборной Ирландии Коулмен сломал ногу в матче против Уэльса

    Защитник сборной Ирландии Шеймус Коулмен в матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Уэльса (0:0) получил перелом ноги. Сообщается, что инцидент произошел, когда защитник гостей Нил Тэйлор совершил грубый фол на сопернике, за что увидел перед собой красную карточку.

    Отметим, что Коулмен покинул поле на носилках и в кислородной маске, после чего был доставлен в больницу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.03.2017 01:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 26 марта 2017, 03:16

      Жесть, нах так вообще играть??? Будто гладиаторские бои, а не футбол.

      0
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 марта 2017, 10:53

      Бедный Коулман

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 марта 2017, 10:12

      Это удар по Эвертону на финише сезона, он там один из ключевых(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 марта 2017, 09:23

      Ипать нах я вообще начал смотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 25 марта 2017, 05:05

      жесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 25 марта 2017, 02:53

      Жестко. Даже спать перехотелось

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 марта 2017, 02:27

      Ужас.

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 25 марта 2017, 02:07

      Сука таких пожизненно надо убирать

      5
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 25 марта 2017, 02:06

      Просто ужас! Здоровья парню. Эх долго будет восстанавливаться((

      2
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