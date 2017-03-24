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    Матч против Албании – 1000-й для Буффона за всю карьеру

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе сборной Италии на матч группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Албании. Отметим, что данная встреча стала для 39-летнего вратаря 1000-й за всю профессиональную карьеру.

    612 матчей Буффон провел за «Ювентус», 168 – за национальную команду, а также 220 – за «Парму».

    Кроме того, голкипер стал рекордсменом по числу матчей среди всех игроков европейских сборных, обогнав вратаря сборной Испании Икера Касильяса, в активе которого 167 встреч за национальную команду.

    Источник: Opta

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    24.03.2017 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +427

      policepnz 25 марта 2017, 07:27

      БУффонищЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 25 марта 2017, 00:08

      Вот кому нужно отдать ЗМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 23:49

      а сколько он пропустил в этих играх вот интересно

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 24 марта 2017, 23:11

      Монолитный.

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