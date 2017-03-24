Матч против Албании – 1000-й для Буффона за всю карьеру

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе сборной Италии на матч группового этапа отборочного раунда к чемпионату мира-2018 против Албании. Отметим, что данная встреча стала для 39-летнего вратаря 1000-й за всю профессиональную карьеру.

612 матчей Буффон провел за «Ювентус», 168 – за национальную команду, а также 220 – за «Парму».

Кроме того, голкипер стал рекордсменом по числу матчей среди всех игроков европейских сборных, обогнав вратаря сборной Испании Икера Касильяса, в активе которого 167 встреч за национальную команду.