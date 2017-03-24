Конте отказался от покупки Неймара в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не желает видеть в своем составе нападающего «Барселоны» Неймара. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович предложил Конте приобрести бразильца, но итальянский специалист заблокировал сделку.

По информации источника, Абрамович заявил 47-летнему тренеру, что готов купить любого футболиста, которого он пожелает видеть в «Челси».

Сообщается, что Абрамович хочет любыми силами оставить Конте в клубе. В услугах итальянца заинтересован «Интер».