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    Конте отказался от покупки Неймара в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте не желает видеть в своем составе нападающего «Барселоны» Неймара. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович предложил Конте приобрести бразильца, но итальянский специалист заблокировал сделку.

    По информации источника, Абрамович заявил 47-летнему тренеру, что готов купить любого футболиста, которого он пожелает видеть в «Челси».

    Сообщается, что Абрамович хочет любыми силами оставить Конте в клубе. В услугах итальянца заинтересован «Интер».

    Источник: Football Italia

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    24.03.2017 13:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 марта 2017, 18:26

      И правильно!Неймар в АПЛ умрёт! Я уважаю его как игрока,но Англия жестковата для него.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 марта 2017, 15:20

      Неймар без сомнения один из лучших игроков мира,и я даже думаю как самый молодой из тройки МСН он был бы не против поиграть в роли первой скрипки в каком нибудь другом клубе,но в этом то и вся загвосдка с переходом в Челси.Конте нигде ни в Ювентусе, ни в сборной,ни в Челси никогда не была нужна первая скрипка,так что я понимаю Антонио он просто не знает,что с ним делать.

      3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > hevbn 28 24 марта 2017, 23:47

      а в чем Азар уступает Неймару?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2017, 14:36

      Неймар на своем месте

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 24 марта 2017, 13:46

      В войнах участвует Конте, а не в петушиных боях.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 13:34

      Челси и так норм. сейчас. Неймар мог и помешать команде.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 марта 2017, 13:20

      А когда-то на Конте Федун зажал зп в 2 ляма евро... И было это к слову не так давно... Всего-то 2,5 года назад... И к тому же, Конте вроде как был не против возглавить Спартак. Но, сейчас у нас есть Каррера и он нас устраивает полностью. Это к тому, что тренер лишь 10% успеха, по словам Федуна...

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > ivanthebest 24 марта 2017, 13:28

      2.5 года назад, думаю Конте был совсем другим, сейчас то более опытен.

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > BYAKONERI 24 марта 2017, 14:57

      ТУПАЯ мамаша твоя, что родила такого выблядка)))
      Серия А, ебать, ЭТО БЛЯДЬ СУПЕР ЧЕМПИОНАТ одной КОМАНДЫ!!!
      ДАУН ЕБАНЫЙ!!!

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > _HiTi_MaN_ 24 марта 2017, 16:39

      Полавина Итальянских команд обыграют нашех лидер без труда!
      Ну ты и сравнил итальянский чемпионат и наш!!!
      СУКА ДО СЛЕЗ))))))))))

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Himik007 24 марта 2017, 16:47

      Всм?!?!?!? А где речь о нашем чемпе???))))))) Я про Серию А!!!)

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > BYAKONERI 17 апреля 2017, 12:54

      Жаль тебя дырявого))) Бедная твоя мамка, лямзает у своего сына хахаха...

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > BYAKONERI 18 апреля 2017, 02:27

      Нам тебя очень жаль, опущенец))))

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