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    Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде». Он вступит в силу со следующего сезона и рассчитан до июня 2020 года.

    «Николас Ломбертс и «Зенит» пришли к взаимопониманию по трансферу. Вчера он прошел медобследование в бельгийском клубе «Остенде» и сегодня подпишет с ними контракт. Это клуб с большими амбициями, который скоро будет топ-клубом. Контракт будет действовать со следующего сезона до июня 2020», – рассказал агент футболиста Сантуш Верхулст.

    Стоит отметить, что действующее соглашение 32-летнего бельгийца с «Зенитом» рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 09:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 марта 2017, 11:58

      ну слава богу наконец то Колю отпустили.Парень сполна отдал всё Зениту

      1
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 24 марта 2017, 11:12

      будет топ клубом)))Лет через 30 может быть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 24 марта 2017, 11:08

      Удачи в новом клубе !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:15

      Удачи и здоровья!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 24 марта 2017, 10:06

      Нда! Время летит! Юноша превратился в ветерана Зенита. На прощание в голову приходят только слова огромной благодарности за его мастерство, самоотдачу и человеческие качества. Удачи! А решение правильное. Мужчина для успеха в жизни должен 3-4 раза поменять работу (если его зовут, конечно!).

      5
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      Рейтинг: +161

      adekvat 24 марта 2017, 10:00

      Удачи .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 09:57

      Ну что, будет Зенит датчанина Макшо брать на замену или поменяли цель?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 09:50

      мог бы и сильный клуб усилить.... куда же нету пристроят ?

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 24 марта 2017, 09:49

      Досвидание Колян.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Nikiforof 24 марта 2017, 09:58

      Колян танцует лучше всех.... ))

      0
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