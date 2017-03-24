Защитник «Зенита» Николас Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде». Он вступит в силу со следующего сезона и рассчитан до июня 2020 года.

«Николас Ломбертс и «Зенит» пришли к взаимопониманию по трансферу. Вчера он прошел медобследование в бельгийском клубе «Остенде» и сегодня подпишет с ними контракт. Это клуб с большими амбициями, который скоро будет топ-клубом. Контракт будет действовать со следующего сезона до июня 2020», – рассказал агент футболиста Сантуш Верхулст.

Стоит отметить, что действующее соглашение 32-летнего бельгийца с «Зенитом» рассчитано до лета 2018 года.