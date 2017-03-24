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  • Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде»

Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде»

24 марта 2017, 09:47
10

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс согласовал личный контракт с бельгийским клубом «Остенде». Он вступит в силу со следующего сезона и рассчитан до июня 2020 года.

«Николас Ломбертс и «Зенит» пришли к взаимопониманию по трансферу. Вчера он прошел медобследование в бельгийском клубе «Остенде» и сегодня подпишет с ними контракт. Это клуб с большими амбициями, который скоро будет топ-клубом. Контракт будет действовать со следующего сезона до июня 2020», – рассказал агент футболиста Сантуш Верхулст.

Стоит отметить, что действующее соглашение 32-летнего бельгийца с «Зенитом» рассчитано до лета 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Бельгия. Плей-офф Трансферы Зенит Остенде Ломбертс Николас
Комментарии (10)
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Nikiforof
1490338187
Досвидание Колян.
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84aivengo
1490338238
мог бы и сильный клуб усилить.... куда же нету пристроят ?
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Danish Dynamite
1490338641
Ну что, будет Зенит датчанина Макшо брать на замену или поменяли цель?
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adekvat
1490338855
Удачи .
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Виталий1
1490339178
Нда! Время летит! Юноша превратился в ветерана Зенита. На прощание в голову приходят только слова огромной благодарности за его мастерство, самоотдачу и человеческие качества. Удачи! А решение правильное. Мужчина для успеха в жизни должен 3-4 раза поменять работу (если его зовут, конечно!).
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STALKER27
1490339737
Удачи и здоровья!!!
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PAVLODAR
1490342885
Удачи в новом клубе !
Ответить
Den Bull
1490343173
будет топ клубом)))Лет через 30 может быть
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СОКОЛ САРАТОВ
1490345889
ну слава богу наконец то Колю отпустили.Парень сполна отдал всё Зениту
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