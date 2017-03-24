Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хенесс уже принимает поздравления с чемпионством «Баварии»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс уверен в том, что его команда в пятый раз подряд станет чемпионом страны. Он считает, что преимущество мюнхенцев в этом сезоне над соперниками слишком велико, чтобы растерять его до окончания чемпионата.

    «Да, я уже принимаю поздравления. Некоторые могут посчитать, что Хенесс высокомерен, но это далеко не высокомерие. Когда ты имеешь преимущество в 13 очков над занимающим второе место «Лейпцигом» и такое соотношение забитых и пропущенных мячей, то это на самом деле преимущество в 14 очков.

    Чтобы не стать чемпионом, «Бавария» должна пять раз проиграть, а остальные столько же раз выиграть. Я не могу себе представить, что такое может случиться», – сказал Хенесс.

    После 25 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 62 очка.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2017 07:04
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 марта 2017, 12:36

      Раннее чемпионство всегда играло с нами злую шутку, в особенности в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 11:53

      Даешь Баварию в чемпионат Испании!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 24 марта 2017, 11:43

      Да в Германии уже без вариантов... БМ чемпион!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 24 марта 2017, 11:30

      Поздравляю))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2017, 10:33

      АГа, ПСЖ, тоже булки расслабил))) Но, се-ля-ви....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:06

      На всё воля божья)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 09:00

      и не поспоришь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 24 марта 2017, 08:36

      по-любому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 24 марта 2017, 08:30

      Конкуренция = ноль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 08:08

      баварию с чемпионством можно поздравить уже...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11