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Хенесс уже принимает поздравления с чемпионством «Баварии»

24 марта 2017, 07:04
12

Президент «Баварии» Ули Хенесс уверен в том, что его команда в пятый раз подряд станет чемпионом страны. Он считает, что преимущество мюнхенцев в этом сезоне над соперниками слишком велико, чтобы растерять его до окончания чемпионата.

«Да, я уже принимаю поздравления. Некоторые могут посчитать, что Хенесс высокомерен, но это далеко не высокомерие. Когда ты имеешь преимущество в 13 очков над занимающим второе место «Лейпцигом» и такое соотношение забитых и пропущенных мячей, то это на самом деле преимущество в 14 очков.

Чтобы не стать чемпионом, «Бавария» должна пять раз проиграть, а остальные столько же раз выиграть. Я не могу себе представить, что такое может случиться», – сказал Хенесс.

После 25 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 62 очка.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (12)
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84aivengo
1490332110
баварию с чемпионством можно поздравить уже...
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Амба Нагорск
1490333432
Конкуренция = ноль.
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neofizer
1490333790
по-любому
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Danish Dynamite
1490335255
и не поспоришь...
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STALKER27
1490339205
На всё воля божья)
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Alex3920486
1490340785
АГа, ПСЖ, тоже булки расслабил))) Но, се-ля-ви....
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Cuervo
1490344257
Поздравляю))
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_HiTi_MaN_
1490344984
Да в Германии уже без вариантов... БМ чемпион!!!
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Чеба
1490345583
Даешь Баварию в чемпионат Испании!
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zatonn
1490348165
Раннее чемпионство всегда играло с нами злую шутку, в особенности в ЛЧ.
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