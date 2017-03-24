Хенесс уже принимает поздравления с чемпионством «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс уверен в том, что его команда в пятый раз подряд станет чемпионом страны. Он считает, что преимущество мюнхенцев в этом сезоне над соперниками слишком велико, чтобы растерять его до окончания чемпионата.

«Да, я уже принимаю поздравления. Некоторые могут посчитать, что Хенесс высокомерен, но это далеко не высокомерие. Когда ты имеешь преимущество в 13 очков над занимающим второе место «Лейпцигом» и такое соотношение забитых и пропущенных мячей, то это на самом деле преимущество в 14 очков.

Чтобы не стать чемпионом, «Бавария» должна пять раз проиграть, а остальные столько же раз выиграть. Я не могу себе представить, что такое может случиться», – сказал Хенесс.

После 25 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 62 очка.