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    Модрич считает Украину главным соперником Хорватии по отбору на чемпионат мира

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что команда Украины считается для него самым главным соперником хорватской команды по отбору на чемпионат мира в России, сообщает sportarena.

    «С нетерпением жду предстоящего матча. Могу сказать много хорошего о сборной Украины. Именно эту команду я считаю нашим главным соперником по квалификационному раунду», – отметил Модрич.

    Напомним, сборные Хорватии и Украины проведут очную встречу 24 марта. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 00:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 марта 2017, 08:55

      Да и эти клоуны им не соперники.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 01:26

      Ну в принципе верно считает.

      Других соперников в группе у них нет.

      -3
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