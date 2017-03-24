Роберто Карлос: «Неймар уже начинает навязывать борьбу Месси и Роналду»

Бывший футболист Роберто Карлос высказал мнение, что нападающий «Барселоны» Неймар серьезно прогрессировал в последнее время. Бразилец отметил, что его соотечественника уже можно ставить рядом с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Роналду – все еще номер один. С ним Португалия может выиграть чемпионат мира в России. Время Неймара еще придет. Однако он уже начинает навязывать борьбу Месси и Роналду», – рассказал Карлос.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Неймар провел 23 игры, забив восемь голов и сделав 14 голевых передач.