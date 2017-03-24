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    Роберто Карлос: «Неймар уже начинает навязывать борьбу Месси и Роналду»

    Бывший футболист Роберто Карлос высказал мнение, что нападающий «Барселоны» Неймар серьезно прогрессировал в последнее время. Бразилец отметил, что его соотечественника уже можно ставить рядом с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    «Роналду – все еще номер один. С ним Португалия может выиграть чемпионат мира в России. Время Неймара еще придет. Однако он уже начинает навязывать борьбу Месси и Роналду», – рассказал Карлос.

    В нынешнем сезоне испанской Примеры Неймар провел 23 игры, забив восемь голов и сделав 14 голевых передач.

    Источник: L' Equipe

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    24.03.2017 00:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 марта 2017, 06:35

      Конечно он будет навязывывать им борьбу. Он моложе их на семь лет. Он по определению должен это делать.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 04:04

      один из немногих ярких игроков в современном прагматичном футболе

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