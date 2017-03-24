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    Буффон заявил, что может ударить соперника головой

    Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что в своем прощальном матче может последовать примеру Зинедина Зидана. Напомним, в финале чемпионата мира-2006 Зидан ударил головой в грудь защитника Марко Матерацци.

    «Возможно, в последнем матче в карьере я ударю кого-нибудь головой, как это однажды сделал Зинедин Зидан. Однако сначала сборной Италии нужно попасть на чемпионат мира. Может так случиться, что именно в России я проведу свой заключительный матч», – отметил Буффон.

    В нынешнем сезоне Серии А Буффон провел 25 матчей, 11 из которых отыграл без пропущенных голов.

    Источник: Skysports

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    24.03.2017 00:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 08:43

      Юморной дядя, молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 04:06

      Может хоть хрен оголить при 100 тысячах зрителей, от этого хуже не станет. Легенда есть легенда)

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