Буффон заявил, что может ударить соперника головой

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что в своем прощальном матче может последовать примеру Зинедина Зидана. Напомним, в финале чемпионата мира-2006 Зидан ударил головой в грудь защитника Марко Матерацци.

«Возможно, в последнем матче в карьере я ударю кого-нибудь головой, как это однажды сделал Зинедин Зидан. Однако сначала сборной Италии нужно попасть на чемпионат мира. Может так случиться, что именно в России я проведу свой заключительный матч», – отметил Буффон.

В нынешнем сезоне Серии А Буффон провел 25 матчей, 11 из которых отыграл без пропущенных голов.