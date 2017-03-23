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    Моуринью заинтересован в приобретении для «Манчестер Юнайтед» Алдервейрелда и Виллиана

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд и полузащитник «Челси» Виллиан во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах обоих футболистов лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Также сообщается, что главной трансферной целью английского клуба на следующий сезон является нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

    В ныненшем сезоне Виллиан провел за «Челси» в АПЛ 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. В активе Алдервейрелда – 20 встреч и одна заработанная желтая карточка.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2017 17:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 марта 2017, 19:38

      Вилами по воде гадают

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 марта 2017, 19:14

      вильян справа явно не помешает!!! а вот гризмана куда? вместо ибрагимовича что ли?

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 > Павел Буре 24 марта 2017, 19:16

      у гризмана реализация очень хорошая! он может играть полунападающий!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 23 марта 2017, 17:02

      Так. Виллиана не трогать!

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