Моуринью заинтересован в приобретении для «Манчестер Юнайтед» Алдервейрелда и Виллиана

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд и полузащитник «Челси» Виллиан во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах обоих футболистов лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Также сообщается, что главной трансферной целью английского клуба на следующий сезон является нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

В ныненшем сезоне Виллиан провел за «Челси» в АПЛ 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. В активе Алдервейрелда – 20 встреч и одна заработанная желтая карточка.