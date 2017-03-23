Брайтнер: «РБ Лейпциг» поборется с «Баварией» за звездных игроков»

Бывший игрок Пауль Брайтнер, ранее выступавший в составе «Баварии», отметил, что конкуренция в Бундеслиге постепенно растет. Брайтнер утверждает, что «РБ Лейпциг» сможет в дальнейшем серьезно усилить состав и посоперничать с мюнхенцами.

«Я благодарен руководству «РБ Лейпцига» за то, что в Бундеслиге появилась такая команда. У клуба есть деньги, поэтому там скоро будут играть звезды. В будущем «РБ Лейпциг» поборется с «Баварией» за звездных игроков».

Сейчас «Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая идущий вторым «РБ Лейпциг» на 13 очков.