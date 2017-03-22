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    Товарищеский матч. Сборная Чехии нанесла Литве крупное поражение

    В товарищеском матче сборная Чехии одержала крупную победу над командой Литвы, отправив три безответных гола в ворота соперника – 3:0.

    Отметим, что чехи занимают в группе С отборочного турнира к чемпионату мира-2018 четвертое место. Литовская сборная расположилась на аналогичной позиции в группе F.

    Товарищеский матч

    Чехия – Литва – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Горжава, 48 (с пенальти); 2:0 – Янкто, 64; 3:0 – Крменчик, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2017, 06:46

      ...в литовском футболе царит глубочайший кризис,коррупция,невыплата зарплат ,
      запрещенные препараты,махинации на высоком уровне,безразличие игроков-
      все это создает губительную атмосферу ,народ в панике!

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