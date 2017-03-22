Товарищеский матч. Сборная Чехии нанесла Литве крупное поражение

...в литовском футболе царит глубочайший кризис,коррупция,невыплата зарплат ,
запрещенные препараты,махинации на высоком уровне,безразличие игроков-
все это создает губительную атмосферу ,народ в панике!
В товарищеском матче сборная Чехии одержала крупную победу над командой Литвы, отправив три безответных гола в ворота соперника – 3:0.
Отметим, что чехи занимают в группе С отборочного турнира к чемпионату мира-2018 четвертое место. Литовская сборная расположилась на аналогичной позиции в группе F.
Товарищеский матч
Голы: 1:0 – Горжава, 48 (с пенальти); 2:0 – Янкто, 64; 3:0 – Крменчик, 79.