Широков: «Именно такие команды, как «Спартак», и становятся чемпионами»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широкова высоко оценил хорошую игру московского клуба в концовках матчей, отметив, что именно это может помочь красно-белым в борьбе за чемпионство РФПЛ.

«Как мы видим, «Спартак» хорош в концовках многих матчей. Они забивают на последних минутах, что очень им помогает. Это заряжает футболистов эмоционально. Хотя все подобные игры были дома.

Да, «Спартак» перестроил свою игру, начав после потери мяча сразу вступать в отбор. Это появилось у команды сразу после прихода Карреры. А с каждой тренировкой они оттачивают свое мастерство. Именно такие команды и становятся чемпионами, выигрывая такие ничейные встречи», – сказал Широков.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.