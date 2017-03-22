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    Широков: «Именно такие команды, как «Спартак», и становятся чемпионами»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широкова высоко оценил хорошую игру московского клуба в концовках матчей, отметив, что именно это может помочь красно-белым в борьбе за чемпионство РФПЛ.

    «Как мы видим, «Спартак» хорош в концовках многих матчей. Они забивают на последних минутах, что очень им помогает. Это заряжает футболистов эмоционально. Хотя все подобные игры были дома.

    Да, «Спартак» перестроил свою игру, начав после потери мяча сразу вступать в отбор. Это появилось у команды сразу после прихода Карреры. А с каждой тренировкой они оттачивают свое мастерство. Именно такие команды и становятся чемпионами, выигрывая такие ничейные встречи», – сказал Широков.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Спорт FM

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    22.03.2017 19:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 марта 2017, 11:56

      Именно такие команды, как пищевик, и не становятся чемпионами.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 21:27

      Полностью согласен.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 марта 2017, 20:29

      У на в РФПЛ команда уже "ТАКАЯ" если тренера не сливают, а Роман в этой теме сечет отлично )))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 марта 2017, 20:04

      вот на следующий сезон и увидим что из себя представляет Каррера и Спартак в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 23 марта 2017, 12:47

      Если Спартак туда попадёт, а Каррера останется в команде.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vladimir-7 23 марта 2017, 13:53

      а вы сомневаетесь лично я уверен на 200 проц. Спартак в этом чемпионате уже никто не догонит просто некому и по игре и по КДКовски

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 марта 2017, 19:56

      Редкий случай но Роман правда.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 19:41

      Пожалуй соглашусь с Романом.
      На данный момент Спартак показывает самую интересную и перспективную игру в чемпионате.

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