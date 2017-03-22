Левандовски не видит смысла в переходе из «Баварии» в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал понять, что не намерен переходить в «Реал». Польский форвард заявил, что намерен выиграть в этом сезоне с мюнхенским клубом большое количество трофеев.

Переход в «Реал»? В «Баварии» у футболистов есть те же возможности для успехов. Хочу добиваться побед именно в мюнхенском клубе. Судя по нынешнему сезону, наша команда может выиграть все турниры, в которых принимает участие», – заявил Левандовски.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Левандовски забил 21 гол в 24 матчах.