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    Левандовски не видит смысла в переходе из «Баварии» в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал понять, что не намерен переходить в «Реал». Польский форвард заявил, что намерен выиграть в этом сезоне с мюнхенским клубом большое количество трофеев.

    Переход в «Реал»? В «Баварии» у футболистов есть те же возможности для успехов. Хочу добиваться побед именно в мюнхенском клубе. Судя по нынешнему сезону, наша команда может выиграть все турниры, в которых принимает участие», – заявил Левандовски.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Левандовски забил 21 гол в 24 матчах.

    Источник: Bild

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    22.03.2017 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 марта 2017, 17:27

      Я тоже не вижу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 марта 2017, 14:43

      Если будешь играть так, как в последнем матче с Менхенгладбахом, то и мы трофеев не выиграем, и тебя даже в какой-нибудь Османлыспор не возьмут, не то что в Реал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 марта 2017, 14:22

      Вот в очном противостоянии и посмотрим все ли вы трофеи выиграйте)

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