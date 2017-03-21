Слуцкий: «Для Конте схема важнее игроков, а дисциплина важнее индивидуальности»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о наставнике «Челси» Антонио Конте, который, по словам российского специалиста, является великолепным тактиком с очень высоким уровнем интеллекта и правильным подходом ко многим вещам.

«Конте – великолепный тренер-тактик, для которого схема важнее игроков, расположение важнее креатива, а дисциплина важнее индивидуальности. Но при этом он умеет эти ярчайшие индивидуальности вписать в общекомандные действия и правильно распределить инициативу, исходящую от Давида Луиса, который управляет обороной. Это говорит об очень высоком уровне интеллекта и правильном подходе ко многим вещам», – отметил Слуцкий в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Матч ТВ».

После 29-ти туров «Челси», возглавляемый 47-летним итальянцем, лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.