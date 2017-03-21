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    Слуцкий: «Для Конте схема важнее игроков, а дисциплина важнее индивидуальности»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о наставнике «Челси» Антонио Конте, который, по словам российского специалиста, является великолепным тактиком с очень высоким уровнем интеллекта и правильным подходом ко многим вещам.

    «Конте – великолепный тренер-тактик, для которого схема важнее игроков, расположение важнее креатива, а дисциплина важнее индивидуальности. Но при этом он умеет эти ярчайшие индивидуальности вписать в общекомандные действия и правильно распределить инициативу, исходящую от Давида Луиса, который управляет обороной. Это говорит об очень высоком уровне интеллекта и правильном подходе ко многим вещам», – отметил Слуцкий в эфире передачи «Английский акцент» на телеканале «Матч ТВ».

    После 29-ти туров «Челси», возглавляемый 47-летним итальянцем, лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 21:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 марта 2017, 06:30

      Учись Лёня схемам и дисциплине

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 марта 2017, 22:01

      Откровения от Слуцкера ))

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