Панченко: «Я подписал контракт с «Динамо» до конца следующего сезона»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что уже заключил договор с бело-голубыми на постоянной основе. Нынешний сезон 27-летний игрок, права на которого пока еще принадлежат ЦСКА, проводит в составе динамовцев на правах аренды.

Напомним, что «Динамо» воспользовалось опцией выкупа футболиста, прописанной в арендном соглашении с армейцами. Официально о переходе будет объявлено в июне.

«Я уже подписал контракт с клубом до конца следующего сезона», – сказал Панченко.

В нынешнем сезоне Панченко принял участие в 27-ми поединках, записав в свой актив 17 голов.