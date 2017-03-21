Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панченко: «Я подписал контракт с «Динамо» до конца следующего сезона»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что уже заключил договор с бело-голубыми на постоянной основе. Нынешний сезон 27-летний игрок, права на которого пока еще принадлежат ЦСКА, проводит в составе динамовцев на правах аренды.

    Напомним, что «Динамо» воспользовалось опцией выкупа футболиста, прописанной в арендном соглашении с армейцами. Официально о переходе будет объявлено в июне.

    «Я уже подписал контракт с клубом до конца следующего сезона», – сказал Панченко.

    В нынешнем сезоне Панченко принял участие в 27-ми поединках, записав в свой актив 17 голов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 22 марта 2017, 10:11

      Разумно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 22 марта 2017, 06:51

      красавчик

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11