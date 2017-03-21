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    Панченко признался, что долго не мог сделать выбор между ЦСКА и «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, признался, что долго мучился выбором между армейцами и бело-голубыми. Как уже известно, по окончании сезона 27-летний футболист заключит с динамовцами соглашение на постоянной основе. Между клубами достигнута принципиальная договоренность .

    «У меня есть определенная цель, а в «Динамо» я пришел рядовым игроком и прижился. Я очень долго думал и выбирал между ЦСКА и «Динамо», почти всю зиму. У меня был вариант остаться в армейском клубе, и мы говорили об этом с руководством. Меня могли вернуть уже зимой. Но я сделал окончательный выбор в пользу «Динамо», потому что хочу выйти с этой командой в Премьер-лигу и играть в ней в высшем дивизионе», – сказал Панченко.

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Панченко провел 22 поединка, отметившись 16-ю голами и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 20:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 22 марта 2017, 16:55

      красава Кирилл, чуть-чуть дерзости в игре добавь !))))

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 марта 2017, 11:34

      правильное и мудрое решение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 08:46

      Надо было в ПФЛ перейти, тогда не лидером там стал бы, а звездой.

      -2
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 22 марта 2017, 00:41

      bred

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 марта 2017, 00:00

      твой выбор...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2017, 22:04

      Молодца! В ЦСКА ты уже был, шансов даже не дали, а в Динамо ты сам лидером стал!
      Это многого стоит .

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 марта 2017, 21:19

      И это верное решение.Лучше выступать за клуб,чем за Гинеровскую шайку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Диктор 21 марта 2017, 21:23

      А спартак чья шайка?

      3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 марта 2017, 21:16

      Не понимаю выбор Панченко. Между ЦСКА и Динамо сейчас пропасть. Это всё равно как если бы ему предложили выбирать между Барселоной и Осасуной и он выбрал бы Осасуну. Ну выйдет он с Динамо в ПФЛ, а дальше то что? Как будет этот клуб болтаться где то внизу так и Панченко вместе с ним.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > oyabun 21 марта 2017, 21:32

      Человеку играть в первую очередь хочется и это достойно уважения. А Динамо не затеряется. У них и спонсоры, и стадион строится

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 21:09

      Ну Кирюха-молодчик, загнул "выбирал между Динамо и армейцами". Это клубы сделали выбор и объявили об этом Кире.

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