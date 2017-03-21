Панченко признался, что долго не мог сделать выбор между ЦСКА и «Динамо»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, признался, что долго мучился выбором между армейцами и бело-голубыми. Как уже известно, по окончании сезона 27-летний футболист заключит с динамовцами соглашение на постоянной основе. Между клубами достигнута принципиальная договоренность .

«У меня есть определенная цель, а в «Динамо» я пришел рядовым игроком и прижился. Я очень долго думал и выбирал между ЦСКА и «Динамо», почти всю зиму. У меня был вариант остаться в армейском клубе, и мы говорили об этом с руководством. Меня могли вернуть уже зимой. Но я сделал окончательный выбор в пользу «Динамо», потому что хочу выйти с этой командой в Премьер-лигу и играть в ней в высшем дивизионе», – сказал Панченко.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Панченко провел 22 поединка, отметившись 16-ю голами и одной результативной передачей.