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  • Панченко признался, что долго не мог сделать выбор между ЦСКА и «Динамо»

Панченко признался, что долго не мог сделать выбор между ЦСКА и «Динамо»

21 марта 2017, 20:59
11

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, признался, что долго мучился выбором между армейцами и бело-голубыми. Как уже известно, по окончании сезона 27-летний футболист заключит с динамовцами соглашение на постоянной основе. Между клубами достигнута принципиальная договоренность .

«У меня есть определенная цель, а в «Динамо» я пришел рядовым игроком и прижился. Я очень долго думал и выбирал между ЦСКА и «Динамо», почти всю зиму. У меня был вариант остаться в армейском клубе, и мы говорили об этом с руководством. Меня могли вернуть уже зимой. Но я сделал окончательный выбор в пользу «Динамо», потому что хочу выйти с этой командой в Премьер-лигу и играть в ней в высшем дивизионе», – сказал Панченко.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Панченко провел 22 поединка, отметившись 16-ю голами и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (11)
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Dominator777
1490119779
Ну Кирюха-молодчик, загнул "выбирал между Динамо и армейцами". Это клубы сделали выбор и объявили об этом Кире.
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oyabun
1490120161
Не понимаю выбор Панченко. Между ЦСКА и Динамо сейчас пропасть. Это всё равно как если бы ему предложили выбирать между Барселоной и Осасуной и он выбрал бы Осасуну. Ну выйдет он с Динамо в ПФЛ, а дальше то что? Как будет этот клуб болтаться где то внизу так и Панченко вместе с ним.
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Диктор
1490120359
И это верное решение.Лучше выступать за клуб,чем за Гинеровскую шайку.
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FanatSerj
1490123097
Молодца! В ЦСКА ты уже был, шансов даже не дали, а в Динамо ты сам лидером стал! Это многого стоит .
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vovan55
1490130039
твой выбор...
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Russo_
1490132515
bred
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vladimir-7
1490161601
Надо было в ПФЛ перейти, тогда не лидером там стал бы, а звездой.
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babenko1977
1490171673
правильное и мудрое решение
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отдай мои вещи
1490190943
красава Кирилл, чуть-чуть дерзости в игре добавь !))))
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