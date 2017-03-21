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    Симонян считает, что уровень мастерства Дзюбы растет

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам функционера, форвард изменил свою игру, что позволило его уровню мастерства вырасти.

    «Мне нравится, как изменился Артем Дзюба. Я смотрел последний матч «Зенита» с «Арсеналом» и могу сказать, что Артем разнообразил свою игру. Раньше в «Зените» играли «на столба», как говорят в баскетболе. Ему много навешивали с флангов или просто делали забросы. Теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации. Он сам создает себе голевые моменты, а не ждет, когда ему сделают острую ситуацию. Уровень мастерства Дзюбы растет», – сказал Симонян.

    В текущем сезоне на счету Дзюбы 22 матча и девять забитых голов во всех турнирах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 17:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 марта 2017, 23:17

      Ребятки ,не заводитесь!
      Просто у Симоняна резко развился старческий маразм!
      В его возрасте это не удивительно...

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 марта 2017, 21:39

      Куда НАХ растёт? !?!?
      Бревно оно и в Африке БРЕВНО : ХА! !!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 марта 2017, 20:51

      Золотые дни были в "Краснодаре". Потом больше не рос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 21 марта 2017, 19:47

      Растёт,в пиздобол.стве!!!

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 марта 2017, 18:13

      не вижу роста

      2
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