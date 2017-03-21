Симонян считает, что уровень мастерства Дзюбы растет

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам функционера, форвард изменил свою игру, что позволило его уровню мастерства вырасти.

«Мне нравится, как изменился Артем Дзюба. Я смотрел последний матч «Зенита» с «Арсеналом» и могу сказать, что Артем разнообразил свою игру. Раньше в «Зените» играли «на столба», как говорят в баскетболе. Ему много навешивали с флангов или просто делали забросы. Теперь Дзюба стал отходить за мячом к центру поля и разыгрывать комбинации. Он сам создает себе голевые моменты, а не ждет, когда ему сделают острую ситуацию. Уровень мастерства Дзюбы растет», – сказал Симонян.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 22 матча и девять забитых голов во всех турнирах.