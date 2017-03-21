Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с финалом Кубка Гагарина

Президент РФПЛ Сергей Прядкин объяснил, что начало матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» было сдвинуто на более позднее время из-за финала Кубка Гагарина по хоккею.

«Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал – это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени – телевизионное вещание. Только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», – сказал функционер.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.