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  • Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с финалом Кубка Гагарина

Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с финалом Кубка Гагарина

21 марта 2017, 17:37
8

Президент РФПЛ Сергей Прядкин объяснил, что начало матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» было сдвинуто на более позднее время из-за финала Кубка Гагарина по хоккею.

«Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал – это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени – телевизионное вещание. Только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», – сказал функционер.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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vladik12
1490109016
А что не нрав-то? 20:00 - это же не полночь, не вижу ничего странного.
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EFR
1490111183
идиот !!!!в субботу матч надо ставить!!!!накрылся мой выезд поехал билет сдавать рфс гнилой
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Freyd
1490114790
А что Спартак в финале Кубка Гагарина участвует?:))
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мы_не_рабы
1490127328
Это так они наверное родителей с детьми "отсекают". А то, не дай бог дети что - то услышат, нехорошее. А если без шуток, то чихали они на нас с вами. У них своя жизнь, нам их не понять.
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GeorgeXIII
1490130188
Зенит опять засудят))))
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APchelov
1490187285
Правильно. Хоккей в настоящий момент по-интереснее будет. А нынешний рфпл-футбол, даже такой матч, интересен лишь результатом
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