Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Позднее начало матча «Спартак» – «Зенит» связано с финалом Кубка Гагарина

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин объяснил, что начало матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» было сдвинуто на более позднее время из-за финала Кубка Гагарина по хоккею.

    «Это связано с проведением финала Кубка Гагарина. Нас очень просили начать позже. Если бы это был полуфинал или четвертьфинал – это одно, но это финал, хоккеисты очень попросили полчаса времени – телевизионное вещание. Только из-за этого. Мы понимаем, что кому-то создадим неудобства, но у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», – сказал функционер.

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 марта 2017, 15:54

      Правильно. Хоккей в настоящий момент по-интереснее будет. А нынешний рфпл-футбол, даже такой матч, интересен лишь результатом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 22 марта 2017, 00:03

      Зенит опять засудят))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 23:15

      Это так они наверное родителей с детьми "отсекают". А то, не дай бог дети что - то услышат, нехорошее. А если без шуток, то чихали они на нас с вами. У них своя жизнь, нам их не понять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      Freyd 21 марта 2017, 19:46

      А что Спартак в финале Кубка Гагарина участвует?:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Freyd 21 марта 2017, 23:22

      Конечно: "у нас хоккейные и футбольные болельщики многие одни и те же, поэтому ребята должны это понять», – сказал функционер. Если Спартак вообще не участвует в финале Кубка Гагарина, а СКА ещё не участвует, то угадайте с трёх раз о каких болельщиках идёт речь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 21 марта 2017, 18:46

      идиот !!!!в субботу матч надо ставить!!!!накрылся мой выезд
      поехал билет сдавать
      рфс гнилой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > EFR 21 марта 2017, 23:16

      согласен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11