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  • Кержаков: «Чем больше про Кокорина говорят, тем ему сложнее»

Кержаков: «Чем больше про Кокорина говорят, тем ему сложнее»

21 марта 2017, 08:50
15

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поддержал своего одноклубника Александра Кокорина. По мнению Кержакова, на игре форварда сказывается критика со стороны российских болельщиков.

«Чем больше про него говорят — тем сложнее. По себе знаю. От всех этих разговоров ему только сложней использовать те моменты, которые у него появляются на футбольном поле. Я знаю его уже очень давно, девять лет. Знаю, как он может и хочет играть. Но, к сожалению, уже на протяжении долгого времени ему не удается реализовать свой потенциал. То же самое было и у Феди Смолова. Но, слава богу, сейчас у него все хорошо. Того же желаю и Саше», – сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 20 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (15)
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МасСуд
1490075980
говно а не футболист
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МасСуд
1490076004
а чей он родственник интересно
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Viktor781
1490076204
Давайте помолчим. Сделаем вид, что нет такого футболиста.
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Mariner
1490078643
Саня, то что на тебе сказывалось - верю. Ты много бегал, смещался, открывался, т.е. стремился, что было видно, и только в последний момент бил куда угодно, но не в ворота - верю, что это было отчасти волнение, особенно учитывая, что ты не раз показывал, что умеешь забивать красиво и много. А этот балбес - ему ваще всё по барабану, что на поле творится. Он играет ровно на столько, чтоб его не слили. Но почему вокруг него такой ажиотаж? Ведь полно посредственных напов. Только из-за его "славы"? Нет! Самая поганая фишка, что чётко видно, что Кокоша очень талантливый парень и мог бы быть ещё одним Кержаковым, просто ему влом замарачиваться. Вот по этому его так все не любят! Если ты когда-то показал, как ты можешь, когда хочешь, а потом показываешь на много более плохой результат - тебе этого не простят и будут всегда требовать именно той самой планки. Так было и с Шавой, и с тобой, и с Роналдиньо, и с тучей других футболистов. Тоже самое правило кстати и в жизни.
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Psih86
1490079629
По российским меркам три гола в двадцати матчах это уже голеодор,надо задуматься о переходе в топ клуб Европы!!!
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Sanches 1204
1490081343
Саша,тебя критиковали,но всегда любили,он же всех бесит
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dimon2602
1490082645
При чем тут критики и тд, если у человека пропало желание стараться и развиваться
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nemolod
1490083952
Для начала пусть этот "гонщик" начнет почаще ходить пешком по улицам и побыстрее бегать по полю и главное поучится у ветерана Александра Кержакова старательности и трудоспособности-тогда и голы начнет снова забивать!
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APchelov
1490088116
При таком самомнении и зарплате Сашеньке Кокориной любые разговоры пофигу. Причина отвратительной игры в чём-то другом. В непрофессионализме
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Garrincha58
1490100304
а у него и моментов то уже нет раньше да были а сейчас он просто отбывает номер
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