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    Кержаков: «Чем больше про Кокорина говорят, тем ему сложнее»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поддержал своего одноклубника Александра Кокорина. По мнению Кержакова, на игре форварда сказывается критика со стороны российских болельщиков.

    «Чем больше про него говорят — тем сложнее. По себе знаю. От всех этих разговоров ему только сложней использовать те моменты, которые у него появляются на футбольном поле. Я знаю его уже очень давно, девять лет. Знаю, как он может и хочет играть. Но, к сожалению, уже на протяжении долгого времени ему не удается реализовать свой потенциал. То же самое было и у Феди Смолова. Но, слава богу, сейчас у него все хорошо. Того же желаю и Саше», – сказал Кержаков.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 20 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2017 08:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2017, 15:45

      а у него и моментов то уже нет раньше да были а сейчас он просто отбывает номер

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2017, 12:21

      При таком самомнении и зарплате Сашеньке Кокориной любые разговоры пофигу. Причина отвратительной игры в чём-то другом. В непрофессионализме

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      Рейтинг: +24

      clausmensen 21 марта 2017, 11:38

      ой,ну пусть идет поплачет теперь....критика ему мешает

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 марта 2017, 11:29

      многое зависит от тренера,он больше пользы принесет на позиции Дзюбы,этого же клоуна рядом с раздевалкой нельзя держать.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 21 марта 2017, 11:12

      Для начала пусть этот "гонщик" начнет почаще ходить пешком по улицам и побыстрее бегать по полю и главное поучится у ветерана Александра Кержакова старательности и трудоспособности-тогда и голы начнет снова забивать!

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 марта 2017, 10:50

      При чем тут критики и тд, если у человека пропало желание стараться и развиваться

      2
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      Рейтинг: -5

      Егориус 21 марта 2017, 10:40

      Кержаков явно в суть проблемы не попал
      Что ему сложнее от этого? покупать автомобили дорогие? Нужно об этом говорить и нужно, чтобы что то менялось в стране нашей

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 марта 2017, 10:29

      Саша,тебя критиковали,но всегда любили,он же всех бесит

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 марта 2017, 10:00

      По российским меркам три гола в двадцати матчах это уже голеодор,надо задуматься о переходе в топ клуб Европы!!!

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Psih86 21 марта 2017, 10:23

      Каких голов вы ждете от игрока на позиции правого полузащитника? Коко всегда играл центрального нападающего. Ведь на сборах он играл центр-форварда ,и забивал в каждом матче. Уберите Дерево ,и будет вам счастье.

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      Рейтинг: +1452

      Mariner 21 марта 2017, 09:44

      Саня, то что на тебе сказывалось - верю. Ты много бегал, смещался, открывался, т.е. стремился, что было видно, и только в последний момент бил куда угодно, но не в ворота - верю, что это было отчасти волнение, особенно учитывая, что ты не раз показывал, что умеешь забивать красиво и много. А этот балбес - ему ваще всё по барабану, что на поле творится. Он играет ровно на столько, чтоб его не слили. Но почему вокруг него такой ажиотаж? Ведь полно посредственных напов. Только из-за его "славы"? Нет! Самая поганая фишка, что чётко видно, что Кокоша очень талантливый парень и мог бы быть ещё одним Кержаковым, просто ему влом замарачиваться. Вот по этому его так все не любят! Если ты когда-то показал, как ты можешь, когда хочешь, а потом показываешь на много более плохой результат - тебе этого не простят и будут всегда требовать именно той самой планки. Так было и с Шавой, и с тобой, и с Роналдиньо, и с тучей других футболистов. Тоже самое правило кстати и в жизни.

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