Кержаков: «Чем больше про Кокорина говорят, тем ему сложнее»

а у него и моментов то уже нет раньше да были а сейчас он просто отбывает номер
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поддержал своего одноклубника Александра Кокорина. По мнению Кержакова, на игре форварда сказывается критика со стороны российских болельщиков.
«Чем больше про него говорят — тем сложнее. По себе знаю. От всех этих разговоров ему только сложней использовать те моменты, которые у него появляются на футбольном поле. Я знаю его уже очень давно, девять лет. Знаю, как он может и хочет играть. Но, к сожалению, уже на протяжении долгого времени ему не удается реализовать свой потенциал. То же самое было и у Феди Смолова. Но, слава богу, сейчас у него все хорошо. Того же желаю и Саше», – сказал Кержаков.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 20 матчах.