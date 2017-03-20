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    Дзюба отсутствует на первой тренировке сборной России в Краснодаре

    Нападающий сборной России Артем Дзюба не принимает участия в первой тренировке национальной команды, начавшей в Краснодаре подготовку к контрольным матчам. Полузащитник Денис Глушаков трудится по индивидуальному графику, а голкипер Игорь Акинфеев занимается на тренажерах.

    Напомним, в пятницу, 24 марта, подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Кот-д'Ивуаром, а во вторник, 28 числа, в Сочи провести поединок с Бельгией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 17:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 марта 2017, 20:18

      Черчес,похоже,курорт им там устроил,
      а Дзюба в роли шамана у аксакала Черчеса)))))

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 марта 2017, 19:02

      Все сразу заметят потерю бойца,
      Шута, болтуна и тупого с лица.
      Барсетки не прячут по шхерам нигде,
      Расслабиться можно, отдавшись игре.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 марта 2017, 18:24

      "Дзюба отсутствует на первой тренировке сборной ..."
      Отсюда можно сделать вывод, что он присутствует в другом месте.

      0
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      Рейтинг: +24

      Romanich94 20 марта 2017, 17:42

      Надеюсь, по уважительной причине.
      А то несерьезно как-то)
      В любом случае удачи нашим!!

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Romanich94 20 марта 2017, 19:10

      да лучше б навсегда отсутствовали) толку будет больше

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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 20 марта 2017, 17:41

      Дзюба приехал в гости к Мамаеву и не попал на тренеровку))

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      Рейтинг: +24

      Romanich94 > Predator_utm 20 марта 2017, 17:43

      Да неее)) Мамаев с Кокошкой тусит только)))

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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Romanich94 20 марта 2017, 19:11

      на троих та дешевле будет

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      Рейтинг: +24

      Romanich94 > spartak_88 20 марта 2017, 21:23

      Эти парни за ценой не постоят))))

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