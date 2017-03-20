Дзюба отсутствует на первой тренировке сборной России в Краснодаре

Нападающий сборной России Артем Дзюба не принимает участия в первой тренировке национальной команды, начавшей в Краснодаре подготовку к контрольным матчам. Полузащитник Денис Глушаков трудится по индивидуальному графику, а голкипер Игорь Акинфеев занимается на тренажерах.

Напомним, в пятницу, 24 марта, подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Кот-д'Ивуаром, а во вторник, 28 числа, в Сочи провести поединок с Бельгией.