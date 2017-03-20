В текущем сезоне «Анжи» на постоянной основе базируется в Махачкале

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко подтвердил, что команда в этом сезоне базируется в Махачкале на постоянной основе. Напомним, ранее махачкалинцы половину времени проводили на базе в Подмосковье.

«Мы сейчас так и живем. Все наши спортсмены – профессионалы, и мы прекрасно понимаем, для чего это нужно – чтобы команда была цельной в плане взаимопонимания, чтобы все были объединены командным духом.

Сейчас мы живем в Махачкале, это очень спокойный город, кругом адекватные люди, и мне очень приятно здесь находиться. Никто не против этого.

В прошлом году было по-другому – мы временами жили в Раменском, временами в Махачкале. Но все было пропорционально: половину времени в Дагестане, половину – в Подмосковье. Сейчас постоянно живем в Махачкале, и всех это полностью удовлетворяет», – рассказал Юрченко.

В текущем сезоне «Анжи» после 20 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.