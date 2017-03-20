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    В текущем сезоне «Анжи» на постоянной основе базируется в Махачкале

    Голкипер «Анжи» Давид Юрченко подтвердил, что команда в этом сезоне базируется в Махачкале на постоянной основе. Напомним, ранее махачкалинцы половину времени проводили на базе в Подмосковье.

    «Мы сейчас так и живем. Все наши спортсмены – профессионалы, и мы прекрасно понимаем, для чего это нужно – чтобы команда была цельной в плане взаимопонимания, чтобы все были объединены командным духом.

    Сейчас мы живем в Махачкале, это очень спокойный город, кругом адекватные люди, и мне очень приятно здесь находиться. Никто не против этого.

    В прошлом году было по-другому – мы временами жили в Раменском, временами в Махачкале. Но все было пропорционально: половину времени в Дагестане, половину – в Подмосковье. Сейчас постоянно живем в Махачкале, и всех это полностью удовлетворяет», – рассказал Юрченко.

    В текущем сезоне «Анжи» после 20 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Известия

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    20.03.2017 08:55
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