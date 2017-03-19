Бундеслига. Гол Мюллера принес «Баварии» победу над менхенгладбахской «Боруссией»

В матче 25-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях добилась успеха над менхенгладбахской «Боруссией» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол встречи на свой счет записал Томас Мюллер.

Таким образом, «Бавария» укрепила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, имея не только 10-очковое преимущество над идущим вторым «РБ Лейпцигом», но и игру в запасе. «Боруссия» расположилась на 10-й позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

Боруссия М – Бавария – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мюллер, 63.

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