Примера. «Атлетико» уверенно обыграл «Севилью»

В матче 28-го тура Примеры «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» одержал уверенную победу над «Севильей» со счетом 3:1. Голом и результативной передачей в составе «матрасников» отметился Антуан Гризманн.

Таким образом, мадридский клуб набрал 55 очков, однако остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» имеет в активе 57 баллов и располагается на одну ступень выше.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Атлетико – Севилья – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Годин, 37; 2:0 – Гризманн, 61; 3:0 – Коке, 77; 3:1 – Корреа, 86.

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