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    Маркин: «Фанаты «Спартака» достойно ответили английским журналистам»

    Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин высказал мнение о баннере болельщиков «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Напомним, баннер был адресован британскому телеканалу BBС, который ранее снял фильм про российских фанатов под названием «Армия хулиганов России».

    – Кому принадлежала идея вывесить эти баннеры?

    – Не стоит думать о том, что фанаты это сделали по чьей-то просьбе. Они достаточно сознательные люди. Наши болельщики просто отреагировали на содержание фильма на канале BBC и выразили свое несогласие. Передали «привет» авторам фильма, с юмором и довольно сдержанно. Очень коротко и ясно. Я поддерживаю фанатов в таких вещах. Их надо поощрять в этом позитиве. Они очень достойно ответили английским журналистам. Никого не оскорбили, не обидели, а просто высказали свою позицию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 15:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 18:15

      ВВС обосрало Вас ребята,а вы балаклава, Сирия, не тем показывают!

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > батог 19 марта 2017, 18:21

      А теперь по-русски, пожалуйста...

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > la verdad 19 марта 2017, 18:43

      Смотри фильм, а потом читай комменты,

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > батог 19 марта 2017, 18:44

      Я бы почитал, да тебя, косноязычный ты наш, хрен поймёшь:)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 марта 2017, 16:43

      Банер адресован ВВС??? А почему не своим идиотам-вожакам, которые интервью давали? Или ВВС их неправильно перевёл, как это принято на Первом канале?)))) Blah-blah-clowns :))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 19 марта 2017, 16:47

      А почему болела Спартака в балаклаве, какая причина скрывать свое лицо? Или это гостеприимство русское такое, в маске.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > kykyi 19 марта 2017, 16:49

      Это типа юмор такой, как в комедии Гайдая.
      - "А если ты не согласишься - они тебя зарежут"
      -"??"
      - "Шутка!"

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Mamont88 19 марта 2017, 18:39

      Показали может быть, но они то хотят своим баннером показать, что они дружелюбные, зачем лицо прятать. Ты что мамонт обмороженный. Опять запил?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Mamont88 19 марта 2017, 18:43

      А на самом деле они не такие?))) Видимо, хуже?

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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 19 марта 2017, 16:39

      Это по нашему. Русские никого не тронут, если не трогать нас.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Fedulz-13th 19 марта 2017, 16:44

      Расскажи это родителям погибших сирийских детей.

      -3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Mamont88 19 марта 2017, 20:10

      Браво! Ты, я смотрю эксперт в мужеложестве :))))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Mamont88 21 марта 2017, 06:00

      Ты явно латентный гомосексуалист. :) Мальчиков в животик не целуешь случаем ? :)))))

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