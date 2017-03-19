Маркин: «Фанаты «Спартака» достойно ответили английским журналистам»

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин высказал мнение о баннере болельщиков «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Напомним, баннер был адресован британскому телеканалу BBС, который ранее снял фильм про российских фанатов под названием «Армия хулиганов России».

– Кому принадлежала идея вывесить эти баннеры?

– Не стоит думать о том, что фанаты это сделали по чьей-то просьбе. Они достаточно сознательные люди. Наши болельщики просто отреагировали на содержание фильма на канале BBC и выразили свое несогласие. Передали «привет» авторам фильма, с юмором и довольно сдержанно. Очень коротко и ясно. Я поддерживаю фанатов в таких вещах. Их надо поощрять в этом позитиве. Они очень достойно ответили английским журналистам. Никого не оскорбили, не обидели, а просто высказали свою позицию.