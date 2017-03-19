Селюк: «Зенит»? Тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что ставка на отечественных футболистов мешает российским командам добиваться результата.

«Дай бог, чтобы везде были одни россияне. Однако главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин после поражения от «Бенфики» в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА отметил, что португальцы ищут молодых игроков по всему мира, а ЦСКА – лишь в одном районе Москвы.

Тот же «Зенит»: тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет. Уже бы давно могли блистать на высшем уровне, а не проигрывать «Андерлехту», при всем моем к бельгийцам уважении», – сказал Селюк.