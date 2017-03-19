Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Зенит»? Тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что ставка на отечественных футболистов мешает российским командам добиваться результата.

    «Дай бог, чтобы везде были одни россияне. Однако главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин после поражения от «Бенфики» в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА отметил, что португальцы ищут молодых игроков по всему мира, а ЦСКА – лишь в одном районе Москвы.

    Тот же «Зенит»: тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет. Уже бы давно могли блистать на высшем уровне, а не проигрывать «Андерлехту», при всем моем к бельгийцам уважении», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:32

      иными словами г-н Селюк говорит о лимите...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 марта 2017, 18:56

      Опять этот Селюк!... А где же Пердюк?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 19 марта 2017, 18:45

      типа только негры выигрывают ЛЧ )))) идиот!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 19 марта 2017, 17:10

      у Селюка рынок в Африке и он не знает куда их пихнуть! Хотел в Томь человек 8-10,но...там практически минусовая погода полгода...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      коб1976 19 марта 2017, 16:51

      Причем здесь ставка на отечественных игроков, когда есть лимит на легионеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 19 марта 2017, 16:07

      А между тем уроженец Петербурга Брайн Идову в составе Амкара в прошлом туре выиграл у Зенита.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2017, 16:01

      Купите ЯЯ кто-нибудь ,пусть он завалит хлебало..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11234

      alp > shinnik 19 марта 2017, 18:46

      Нечего ЕмуЕму в России делать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 19 марта 2017, 15:18

      То есть вся причина в том,что мы не покупаем угольков,да? Поэтому мы не входит в ТОП-10 клубов Европы,я правильно понимаю? А вовсе не в том,что в Россию не хотят ехать звёзды мирового футбола,и более ли менее добротные игроки за адекватную з/п...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 > GoldPlayFIFARus9 19 марта 2017, 15:47

      А зачем ехать звездам к нам за адекватную з/п, когда они могут уехать в Китай и получать денег что бы, блять я даже представить не могу на что потратить... а разницы нет, что там бревна, у нас бревна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 14:28

      Селюк, не старайся, своих дешевых негров Зене в 3 цены тебе не впарить! Ищи дураков в Москве.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 19 марта 2017, 14:14

      В России должны играть в футбол белые люди.
      Их на планете осталось 8 %.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ > Taps 19 марта 2017, 15:11

      ты про китайцев что ли?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11