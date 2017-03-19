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  • Селюк: «Зенит»? Тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет»

Селюк: «Зенит»? Тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет»

19 марта 2017, 13:27
19

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что ставка на отечественных футболистов мешает российским командам добиваться результата.

«Дай бог, чтобы везде были одни россияне. Однако главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин после поражения от «Бенфики» в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА отметил, что португальцы ищут молодых игроков по всему мира, а ЦСКА – лишь в одном районе Москвы.

Тот же «Зенит»: тут смуглый, тут не смуглый, этому можно играть, а тому – нет. Уже бы давно могли блистать на высшем уровне, а не проигрывать «Андерлехту», при всем моем к бельгийцам уважении», – сказал Селюк.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА (мол) Гришин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (19)
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Мары
1489920035
И чё ? В чём новость то ? Всем давно известно , что у Зенита расистское руководство.Даже болелы этого не скрывают.(не все конечно же ) Это дело вкуса.
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RedWhiteFans2
1489920603
Бред говоришь и ты Селюк и твой Гришин. В юношеском чемпионате Москвы в команде Чертаново 2004 года рождения за 4 года осталось только 2 москвича. Все остальные парни найдены во всех регионах России. А селекционеры ЦСКА работают на всех юношеских турнирах детских команд.
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Taps
1489922043
В России должны играть в футбол белые люди. Их на планете осталось 8 %.
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super.zenitchik
1489922917
Селюк, не старайся, своих дешевых негров Зене в 3 цены тебе не впарить! Ищи дураков в Москве.
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Fju-2
1489928856
А между тем уроженец Петербурга Брайн Идову в составе Амкара в прошлом туре выиграл у Зенита.
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коб1976
1489931516
Причем здесь ставка на отечественных игроков, когда есть лимит на легионеров.
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mazahir
1489932637
у Селюка рынок в Африке и он не знает куда их пихнуть! Хотел в Томь человек 8-10,но...там практически минусовая погода полгода...
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alp
1489938309
типа только негры выигрывают ЛЧ )))) идиот!
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Par Mezan
1489939005
Опять этот Селюк!... А где же Пердюк?
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mihail200606
1489951971
иными словами г-н Селюк говорит о лимите...
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