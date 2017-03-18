Лебедев заявил, что баннер фанатов «Спартака» не несет никакого политического подтекста

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением о баннере фанатов «Спартака», который они вывесили во время матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам Лебедева, в действиях болельщиков нет политического подтекста.

«В действиях болельщиков не нужно искать политический подтекст, они далеки от этого. Они ближе к простому народу. Ответ фанатского объединения «Спартака» – это остроумный ход. Их цель – дать понять западным недоброжелателям, что хватит нагнетать обстановку и выдумывать несуществующие истории.

Приезд «Манчестер Юнайтед» в Ростов, ответный выезд болельщиков ростовчан в Англию и комментарии, которые были после этого, дают четко понять, что в России нет ничего из показанного в фильме на канале BBC. Ребята – молодцы! Я считаю, что это креативный и иронический ответ на беспочвенное, злое вранье со стороны британского канала», – сказал Лебедев.