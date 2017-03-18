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    Лебедев заявил, что баннер фанатов «Спартака» не несет никакого политического подтекста

    Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением о баннере фанатов «Спартака», который они вывесили во время матча 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам Лебедева, в действиях болельщиков нет политического подтекста.

    «В действиях болельщиков не нужно искать политический подтекст, они далеки от этого. Они ближе к простому народу. Ответ фанатского объединения «Спартака» – это остроумный ход. Их цель – дать понять западным недоброжелателям, что хватит нагнетать обстановку и выдумывать несуществующие истории.

    Приезд «Манчестер Юнайтед» в Ростов, ответный выезд болельщиков ростовчан в Англию и комментарии, которые были после этого, дают четко понять, что в России нет ничего из показанного в фильме на канале BBC. Ребята – молодцы! Я считаю, что это креативный и иронический ответ на беспочвенное, злое вранье со стороны британского канала», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 21:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +97

      FC_MORDOVIA 19 марта 2017, 00:09

      Как фильм называется?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 марта 2017, 23:58

      О, Лебедев-Жириновский уже руководит фанатами Спартака!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 18 марта 2017, 23:32

      Англия это гниль!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:10

      Ога.
      В Англии это не только поймут, но и оценят..............
      Ржать суки будут и продолжать гнуть свою кривую линию.
      Твари..

      0
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