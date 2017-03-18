Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асхабадзе: «Раньше «Спартаку» нужно было купить несколько сильных игроков, чтобы стать чемпионом. Уровень РФПЛ сильно упал»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что уровень российского чемпионата заметно упал. По его словам, если раньше московскому клубу требовалось купить нескольких сильных футболистов, чтобы стать чемпионом, то теперь этого недостаточно.

    «Уровень нашего чемпионата сильно упал. Раньше «Спартаку», чтобы стать чемпионом, нужно было приобрести несколько сильных игроков, которым с первого матча приходилось отрабатывать вложенные в них большие деньги. Сейчас, даже приобретя «сырых» футболистов, теоретически можно являться конкурентоспособным в борьбе за золото.

    Это свидетельство того, что общий класс команд, особенно второй восьмерки, заметно снизился. К тому же раньше за место в двойке боролись пять-семь клубов. Сейчас по факту лишь два», – сказал Асхабадзе.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея перед 20-м туром восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 18 марта 2017, 19:48

      Мнение Асхабадзе неверное,ему лучше помолчать и спросить с себя,что он сделал для "Спартака"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2017, 17:43

      еще ужесточите лимит и уровень совсем упадет ниже плинтуса так как наши кривоногие паспортисты или не хотят играть, а скорее просто не умеют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 17:11

      Вот кому, кому, а не водителю автобуса и переводчику строить из себя мега специалиста.При нём у руля команды был Карпин, которому кого не купи, толку мало.А сейчас специалист, который из минимума выжимает максимум.Типа наш Бердыич.
      Хотя уровень футбола не сильно, но упал.Это можно по еврокубкам увидеть.По результатам.С другой стороны это не проблемы Спартака, что у конкурентов обе ноги левые.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11