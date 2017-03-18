Асхабадзе: «Раньше «Спартаку» нужно было купить несколько сильных игроков, чтобы стать чемпионом. Уровень РФПЛ сильно упал»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что уровень российского чемпионата заметно упал. По его словам, если раньше московскому клубу требовалось купить нескольких сильных футболистов, чтобы стать чемпионом, то теперь этого недостаточно.

«Уровень нашего чемпионата сильно упал. Раньше «Спартаку», чтобы стать чемпионом, нужно было приобрести несколько сильных игроков, которым с первого матча приходилось отрабатывать вложенные в них большие деньги. Сейчас, даже приобретя «сырых» футболистов, теоретически можно являться конкурентоспособным в борьбе за золото.

Это свидетельство того, что общий класс команд, особенно второй восьмерки, заметно снизился. К тому же раньше за место в двойке боролись пять-семь клубов. Сейчас по факту лишь два», – сказал Асхабадзе.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея перед 20-м туром восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.