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  • Асхабадзе: «Раньше «Спартаку» нужно было купить несколько сильных игроков, чтобы стать чемпионом. Уровень РФПЛ сильно упал»

Асхабадзе: «Раньше «Спартаку» нужно было купить несколько сильных игроков, чтобы стать чемпионом. Уровень РФПЛ сильно упал»

18 марта 2017, 16:38
3

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что уровень российского чемпионата заметно упал. По его словам, если раньше московскому клубу требовалось купить нескольких сильных футболистов, чтобы стать чемпионом, то теперь этого недостаточно.

«Уровень нашего чемпионата сильно упал. Раньше «Спартаку», чтобы стать чемпионом, нужно было приобрести несколько сильных игроков, которым с первого матча приходилось отрабатывать вложенные в них большие деньги. Сейчас, даже приобретя «сырых» футболистов, теоретически можно являться конкурентоспособным в борьбе за золото.

Это свидетельство того, что общий класс команд, особенно второй восьмерки, заметно снизился. К тому же раньше за место в двойке боролись пять-семь клубов. Сейчас по факту лишь два», – сказал Асхабадзе.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея перед 20-м туром восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Асхабадзе Роман
Комментарии (3)
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Мары
1489846268
Вот кому, кому, а не водителю автобуса и переводчику строить из себя мега специалиста.При нём у руля команды был Карпин, которому кого не купи, толку мало.А сейчас специалист, который из минимума выжимает максимум.Типа наш Бердыич. Хотя уровень футбола не сильно, но упал.Это можно по еврокубкам увидеть.По результатам.С другой стороны это не проблемы Спартака, что у конкурентов обе ноги левые.
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Garrincha58
1489848202
еще ужесточите лимит и уровень совсем упадет ниже плинтуса так как наши кривоногие паспортисты или не хотят играть, а скорее просто не умеют
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meiram
1489855698
Мнение Асхабадзе неверное,ему лучше помолчать и спросить с себя,что он сделал для "Спартака"?
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