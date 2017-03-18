Иньеста отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить испанцу 35 миллионов в год

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения от клубов из Китая. По информации источника, одна из команд Поднебесной была готова платить 32-летнему испанцу 35 миллионов евро в год, однако футболист отказался.

Напомним, ранее сообщалось, что Иньеста согласовал с «Барселоной» новый контракт, согласно которому будет защищать цвета каталонского клуба до 2020 года, а затем перейдет на работу тренера сине-гранатовых.

Полузащитник выступает за испанский клуб с 2002 года. В нынешнем сезоне Иньеста провел за «Барселону» в Примере 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.