Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста отклонил предложение китайского клуба, который готов был платить испанцу 35 миллионов в год

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отклонил два предложения от клубов из Китая. По информации источника, одна из команд Поднебесной была готова платить 32-летнему испанцу 35 миллионов евро в год, однако футболист отказался.

    Напомним, ранее сообщалось, что Иньеста согласовал с «Барселоной» новый контракт, согласно которому будет защищать цвета каталонского клуба до 2020 года, а затем перейдет на работу тренера сине-гранатовых.

    Полузащитник выступает за испанский клуб с 2002 года. В нынешнем сезоне Иньеста провел за «Барселону» в Примере 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 10:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 19 марта 2017, 10:40

      зачем ему этот китай, у него все прекрасно в Барселоне! денег ему и так хватает! он не шикует, по 10 машин не покупает, ему этот металлолом на фиг не нужен! дома с 25 ью комнатами не покупает ну и т.д...причем живет не бедно, просто без пафосного шика!! поэтому ему и не нужны эти китайцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 18 марта 2017, 13:11

      Зря старость на носу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 марта 2017, 11:42

      А я думаю- зря отказался...Карьера уже состоялась, а заработать себе и детям на счастливое будущее было бы не лишним...Вдобавок- 32 года. Не дай бог серьезная травма и все....Ну и его физические данные увы - не бог знает какие и в нынешнем силовом футболе он уже не лидер...Думаю, что он просто не хочет уезжать из Барселоны....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 марта 2017, 10:52

      Молодец что отказал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11