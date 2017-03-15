Иньеста согласовал условия нового соглашения с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста близок к продлению контракта с клубом. Сообщается, что 32-летний испанец уже договорился с сине-гранатовыми об условиях нового соглашения.

Хавбек в ближайшее время заключит с каталонской командой новый трудовой договор на два года с опцией продления еще на один сезон. В контракте футболиста будет пункт, согласно которому он продолжит работу в «Барселоне» после завершения карьеры.

Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны». В нынешнем розыгрыше Примеры игрок провел 14 матчей, отдав два результативных паса.