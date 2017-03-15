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    Иньеста согласовал условия нового соглашения с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста близок к продлению контракта с клубом. Сообщается, что 32-летний испанец уже договорился с сине-гранатовыми об условиях нового соглашения.

    Хавбек в ближайшее время заключит с каталонской командой новый трудовой договор на два года с опцией продления еще на один сезон. В контракте футболиста будет пункт, согласно которому он продолжит работу в «Барселоне» после завершения карьеры.

    Напомним, что Иньеста является воспитанником «Барселоны». В нынешнем розыгрыше Примеры игрок провел 14 матчей, отдав два результативных паса.

    Источник: Marca

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    15.03.2017 18:53
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 марта 2017, 05:29

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 марта 2017, 08:46

      Отлично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 марта 2017, 20:07

      Получается Герой Труда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 марта 2017, 19:38

      интересно сколько бабла будет получать этот скромный мастер своего дела?

      -2
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