Райола: «Ибрагимович в «Наполи»? Забудьте об этом»

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий в том числе интересы шведского нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что в текущем году его клиент не перейдет в состав «Наполи».

«Ибра в «Наполи»? Забудьте об этом. Златана не будет в Неаполе в следующем сезоне. Чья-то мечта не осуществится», – сообщил Райола в эфире итальянской радиостанции Kiss Kiss.

Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне швед провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 15 голов и три результативные передачи.