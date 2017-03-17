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    Молодежное первенство. «Урал» одержал победу над «Рубином»

    В матче 20-го тура молодежного первенства России «Урал» оказался сильнее «Рубина» – 2:1. Автором решающего гола в этой встрече стал Евгений Татаринов.

    Победа позволила екатеринбургской команде набрать 21 очко и подняться на 12-е место в турнирной таблице. В активе казанского клуба – 29 баллов и седьмая позиция.

    Молодежное первенство. 20-й тур

    Урал (мол.) – Рубин (мол.) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Щербаков, 18; 1:1 – Кочнев, 34 (в свои ворота); 2:1 – Татаринов, 73.

    Незабитый пенальти: Гавтадзе, 66.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 марта 2017, 15:40

      не удивлюсь если завтра основа тоже победит)

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