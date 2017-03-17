Молодежное первенство. «Урал» одержал победу над «Рубином»

В матче 20-го тура молодежного первенства России «Урал» оказался сильнее «Рубина» – 2:1. Автором решающего гола в этой встрече стал Евгений Татаринов.
Победа позволила екатеринбургской команде набрать 21 очко и подняться на 12-е место в турнирной таблице. В активе казанского клуба – 29 баллов и седьмая позиция.
Молодежное первенство. 20-й тур
Урал (мол.) – Рубин (мол.) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Щербаков, 18; 1:1 – Кочнев, 34 (в свои ворота); 2:1 – Татаринов, 73.
Незабитый пенальти: Гавтадзе, 66.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру