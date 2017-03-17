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    Созин: «В «Зените» были уверены, что пройдут «Андерлехт». В бюджете были прописаны затраты на следующие этапы ЛЕ»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о выступлениях российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков.

    Напомним, что «Спартак» не сумел преодолеть отборочный раунд Лиги Европы, ЦСКА занял последнее место в группе Лиги чемпионов, «Зенит» вылетел из 1/16 финала Лиги Европы, а «Ростов» и «Краснодар» завершили участие в 1/8 финала ЛЕ.

    «Дойти до весенней части еврокубков — это дорогого стоит, поэтому можно сказать, что «Краснодар» и «Ростов» сыграли на максимуме. Ростовчане провели сверхудачный первый еврокубковый сезон, в котором были и прекрасные матчи, и громкие победы. Город узнал, что такое матчи и с «Баварией», и с «Атлетико», и с «МЮ».

    С натяжкой оценку «удовлетворительно» можно поставить «Зениту»: все-таки они должны были дойти хотя бы до 1/8. Знаю из достоверных источников, что они были абсолютно уверены, что пройдут «Андерлехт» — у них даже в бюджете были прописаны затраты на следующие этапы. Но в футболе не бывает случайностей.

    ЦСКА, к сожалению, можно поставить лишь неудовлетворительно. С одной стороны, конечно, хорошо, что команда почти каждый сезон играет в Лиге чемпионов. Но, с другой, они никогда не выходят из группы, а это говорит о том, что пора делать какие-то выводы и что-то предпринимать.

    Мне будет очень жаль, если «Ростов» по окончании сезона не попадет в зону еврокубков. Вроде бы у них все начинает налаживаться с финансированием, да и стадион скоро будет готов, но, к сожалению, пока неизвестно, как они закончат. Зато попадает «Спартак». Думаю, они в летнее трансферное окно усилятся к Лиге чемпионов. Хотелось бы верить, что они будут на 100% готовы к выступлениям в еврокубках, потому что давно мы не видели «Спартак» на таком уровне», — сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2017 12:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 19 марта 2017, 10:06

      Зениту нужно было относиться к Андерлехту как к равному сопернику,а они посчитали их слабыми вот и получили хороший пинок под зад что вылетеле из лиги европы.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 марта 2017, 14:30

      Но наш Лодыгин решил не прыгать за мячем : решил пролетит мимо

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 марта 2017, 14:08

      Не говори "гоп"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Voenvorre 17 марта 2017, 13:26

      Член комитета по ЭТИКЕ...считает чужие деньги?????и так уверенно заявляет Спартак в лигу Чемпионов...?????Впору самого его вызывать в тот комитет и разбирать .....

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 13:04

      Сыроваты Зиниды для кубков Европы,да и для РПФЛа тожы.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 марта 2017, 13:01

      Он вообще знает как правильно планировать? Удивлюсь если до полуфинала деньги не были заложены

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