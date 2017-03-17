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  • Созин: «В «Зените» были уверены, что пройдут «Андерлехт». В бюджете были прописаны затраты на следующие этапы ЛЕ»

Созин: «В «Зените» были уверены, что пройдут «Андерлехт». В бюджете были прописаны затраты на следующие этапы ЛЕ»

17 марта 2017, 12:30
6

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о выступлениях российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков.

Напомним, что «Спартак» не сумел преодолеть отборочный раунд Лиги Европы, ЦСКА занял последнее место в группе Лиги чемпионов, «Зенит» вылетел из 1/16 финала Лиги Европы, а «Ростов» и «Краснодар» завершили участие в 1/8 финала ЛЕ.

«Дойти до весенней части еврокубков — это дорогого стоит, поэтому можно сказать, что «Краснодар» и «Ростов» сыграли на максимуме. Ростовчане провели сверхудачный первый еврокубковый сезон, в котором были и прекрасные матчи, и громкие победы. Город узнал, что такое матчи и с «Баварией», и с «Атлетико», и с «МЮ».

С натяжкой оценку «удовлетворительно» можно поставить «Зениту»: все-таки они должны были дойти хотя бы до 1/8. Знаю из достоверных источников, что они были абсолютно уверены, что пройдут «Андерлехт» — у них даже в бюджете были прописаны затраты на следующие этапы. Но в футболе не бывает случайностей.

ЦСКА, к сожалению, можно поставить лишь неудовлетворительно. С одной стороны, конечно, хорошо, что команда почти каждый сезон играет в Лиге чемпионов. Но, с другой, они никогда не выходят из группы, а это говорит о том, что пора делать какие-то выводы и что-то предпринимать.

Мне будет очень жаль, если «Ростов» по окончании сезона не попадет в зону еврокубков. Вроде бы у них все начинает налаживаться с финансированием, да и стадион скоро будет готов, но, к сожалению, пока неизвестно, как они закончат. Зато попадает «Спартак». Думаю, они в летнее трансферное окно усилятся к Лиге чемпионов. Хотелось бы верить, что они будут на 100% готовы к выступлениям в еврокубках, потому что давно мы не видели «Спартак» на таком уровне», — сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Лига чемпионов Зенит Ростов Краснодар ЦСКА Спартак
Комментарии (6)
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panmon
1489744869
Он вообще знает как правильно планировать? Удивлюсь если до полуфинала деньги не были заложены
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Тяп-Ляп.
1489745098
Сыроваты Зиниды для кубков Европы,да и для РПФЛа тожы.
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Voenvorre
1489746376
Член комитета по ЭТИКЕ...считает чужие деньги?????и так уверенно заявляет Спартак в лигу Чемпионов...?????Впору самого его вызывать в тот комитет и разбирать .....
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sir_Alex
1489748929
Не говори "гоп"!
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Zubo
1489750201
Но наш Лодыгин решил не прыгать за мячем : решил пролетит мимо
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Denis199244
1489907196
Зениту нужно было относиться к Андерлехту как к равному сопернику,а они посчитали их слабыми вот и получили хороший пинок под зад что вылетеле из лиги европы.
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