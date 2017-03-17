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    Бельерин советует молодым футболистам продолжать работать и получать удовольствие от футбола

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин вспомнил время, когда он играл за молодежный состав «Барселоны», но не был звездой этой команды.

    «В «Барселоне» я не был тем игроком, который бы привлекал внимание скаутов всего мира. Даже когда они посещали матчи моей команды, то вряд ли они замечали меня.

    Думаю, многие, кто бывал в такой ситуации, думали, что только лучший может иметь шанс в главной команде. Поэтому могу дать совет молодым футболистам: даже если ты не считаешь себя лучшим в своей команде, продолжай работать и получать удовольствие от футбола. Никогда не знаешь, когда тебе может представиться шанс», – приводит слова Бельерина Sport.es.

    Ранее сообщалось, что в конце апреля «Барселона» готова будет провести переговоры о возвращении футболиста в свои ряды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 марта 2017, 12:00

      Он так советы раздает будто он Тотти, Джерард или Лэмпард

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