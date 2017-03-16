Гамула: «Ростов» победит «Манчестер Юнайтед»

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что главная команда обыграет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы – «Ростов», и мы победим «Манчестер Юнайтед». Ни о чем другом команда не думает. А лично меня устроит любой счет, который позволит «Ростову» пройти дальше – 2:2 или 3:3 . Понятно, что потеря капитана команды Тимофея Калачева и защитника Владимира Граната скажутся на игре «Ростова». Но в составе много других сильных игроков, которые смогут заменить отсутствующих», — сказал специалист.

Матч на «Олд Траффорд» начнется в 23:00 по московскому времени.