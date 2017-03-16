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    Гамула: «Ростов» победит «Манчестер Юнайтед»

    Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что главная команда обыграет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Мы – «Ростов», и мы победим «Манчестер Юнайтед». Ни о чем другом команда не думает. А лично меня устроит любой счет, который позволит «Ростову» пройти дальше – 2:2 или 3:3 . Понятно, что потеря капитана команды Тимофея Калачева и защитника Владимира Граната скажутся на игре «Ростова». Но в составе много других сильных игроков, которые смогут заменить отсутствующих», — сказал специалист.

    Матч на «Олд Траффорд» начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2017 20:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 марта 2017, 00:55

      Ага

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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 марта 2017, 00:00

      удачи

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      Рейтинг: +73

      gak71 16 марта 2017, 23:54

      он как всегда - клоун

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 16 марта 2017, 23:41

      Он что пьяный ???))))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 марта 2017, 23:07

      Ростсельмаш, - и вот вы опять "последняя надежда" ! По-любасу, вы молодцы!
      Никаких претензий! МУЖИКИ! С уважением... УДАЧИ!!!

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 марта 2017, 23:01

      капитан Гацкан а не Калачев

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 22:46

      Жаль Быки вылетели...надежда тольако на вас Ростов...удачи!!!)))

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 марта 2017, 22:35

      Гамула всегда выделялся адекватными заявлениями...

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      Рейтинг: -13

      kienia 16 марта 2017, 21:57

      2-1 Ростов победит!

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 марта 2017, 21:15

      А я зарядил пятихатку на Ростов,я тоже верю в наших!

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