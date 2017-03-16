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    Вход на матч «Анжи» с «Оренбургом» будет бесплатным

    Руководство футбольного клуба «Анжи» приняло решение сделать вход на матч 20-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» бесплатным. Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи-Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).

    Напомним, что матч «Анжи» с «Оренбургом» состоится в пятницу, 17 марта, в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что игра первого круга закончилась со счетом 0:0.

    Источник: ФК «Анжи»

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    16.03.2017 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 марта 2017, 16:14

      Это тебе не капиталистические Реал с Барселоной,
      Тут всё для всеобщей радости народной.
      Может на радости по футболу вмажут
      И игру покажут.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2017, 14:35

      Скоро все матчи РФПЛ будут бесплатными.

      0
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      Рейтинг: +26

      Amir005 16 марта 2017, 12:08

      Круто

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