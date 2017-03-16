Вход на матч «Анжи» с «Оренбургом» будет бесплатным

Руководство футбольного клуба «Анжи» приняло решение сделать вход на матч 20-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» бесплатным. Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи-Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).

Напомним, что матч «Анжи» с «Оренбургом» состоится в пятницу, 17 марта, в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что игра первого круга закончилась со счетом 0:0.