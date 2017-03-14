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    Коста призвал Азара задуматься о переходе в «Барселону» или «Реал»

    Нападающий «Челси» Диего Коста выразил мнение, что его одноклубник Эден Азар должен подумать над предложениями «Реала» и «Барселоны», которые заинтересованы в услугах бельгийца. По словам испанца, Азар является игроком топ-уровня.

    «Азар – это, черт возьми, топ-игрок. Но если «Реал» подпишет еще и Куртуа... Бедный «Челси»! «Барселона» и «Реал» могут приобрести Азара в любое время. Он счастлив в «Челси», но, когда тебя хотят приобрести испанские гранды, нужно подумать о смене команды», – сказал Коста.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить «Челси» в обмен на Азара одного из игроков и дополнительную сумму.

    Источник: Goal.com

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    14.03.2017 15:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 марта 2017, 10:58

      Ни Азар, ни Коста не нужны никому, потому что это игроки настроения, а в топ-клубах нужны стабильные игроки, покупать за 65 млн Азара и получить полено, потерявшее мотивацию, никто не хочет

      -1
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 марта 2017, 19:48

      "Коста призвал Азара задуматься" - великий мыслитель Коста с тремя классами футбольного образования

      1
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      Рейтинг: +55

      Vaval 14 марта 2017, 17:46

      Я за то что-бы Азар перешёл в Реал, но значит либо конкуренцию с Роналду, либо то что Роналду станет играть центрофорварда

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Vaval 14 марта 2017, 18:15

      Или изменение схемы и Азар будет играть десятку, а Роналду свободным художником будет. Очень крутой вариант, по-моему. По сути так играла сборная Португалии, только исполнители буду в 100500 раз сильнее.

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 14 марта 2017, 17:44

      Пусть остаётся в Челси. Зачем бегать из клуба в клуб как проститутка. Надо возвращать времена, когда быть легендой клуба - это престижно.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 марта 2017, 16:48

      Азара можно поменять тока на Бэйла . . .

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > DeStar 15 марта 2017, 03:22

      Я и говорю, что если менять то тока на Бэйла, а больше не на кого . . . В принципе и доплатить можно

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 марта 2017, 16:30

      100% перевод не правильный!Настоящие мужики мечтают играть в АПЛ,испанский балет это шняга,жду в следующем сезоне в ЛЧ Челси против Барсы или Реала!!!

      6
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Psih86 14 марта 2017, 18:17

      Да видели мы ваши английские супер гранды... 10 лет как до полуфинала не доберется никто никак. Потолок английских грандов - героически обыгрывать Лестер, правда после того, как Лестер всем по губам водил целый сезон.

      -2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 марта 2017, 16:26

      Это пизд..ь,100% перевод не правильный,АПЛ это мечта для настоящих бойцов,испанский балет классным игрокам не интересен,жду в следующем сезоне в ЛЧ Челси против Барсы или Реала!!!

      2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 марта 2017, 16:10

      Коста еще раз доказывает что ему титулы нах... не нужны, лишь бы платили побольше и с предоплатой вперед! )))

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 марта 2017, 15:48

      Коста,за базаром следи!!!!

      6
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