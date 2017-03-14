Коста призвал Азара задуматься о переходе в «Барселону» или «Реал»

Нападающий «Челси» Диего Коста выразил мнение, что его одноклубник Эден Азар должен подумать над предложениями «Реала» и «Барселоны», которые заинтересованы в услугах бельгийца. По словам испанца, Азар является игроком топ-уровня.

«Азар – это, черт возьми, топ-игрок. Но если «Реал» подпишет еще и Куртуа... Бедный «Челси»! «Барселона» и «Реал» могут приобрести Азара в любое время. Он счастлив в «Челси», но, когда тебя хотят приобрести испанские гранды, нужно подумать о смене команды», – сказал Коста.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить «Челси» в обмен на Азара одного из игроков и дополнительную сумму.