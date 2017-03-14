ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищескую встречу в Москве

Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» запланировали проведение контрольного матча во время паузы в чемпионате России, связанной с играми национальных сборных. Встреча состоится 26 марта на поле стадиона «Октябрь» в столице и начнется в 15:00.

К слову, в июле 2016 года в рамках предсезонной подготовки «Арсенал» и ЦСКА уже встречались на «Октябре», в том матче армейцы добились победы со счетом 3:1.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, «Арсенал» располагается на 15-й позиции.