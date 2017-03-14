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    ЦСКА и тульский «Арсенал» проведут товарищескую встречу в Москве

    Московский ЦСКА и тульский «Арсенал» запланировали проведение контрольного матча во время паузы в чемпионате России, связанной с играми национальных сборных. Встреча состоится 26 марта на поле стадиона «Октябрь» в столице и начнется в 15:00.

    К слову, в июле 2016 года в рамках предсезонной подготовки «Арсенал» и ЦСКА уже встречались на «Октябре», в том матче армейцы добились победы со счетом 3:1.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, «Арсенал» располагается на 15-й позиции.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.03.2017 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 марта 2017, 07:36

      Нормально

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 14 марта 2017, 17:00

      а лучше бы с лондонским..

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