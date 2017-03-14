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  • Кержаков: «Хочется верить, что я нужен «Зениту» как футболист, а не маркетинговый проект»

Кержаков: «Хочется верить, что я нужен «Зениту» как футболист, а не маркетинговый проект»

14 марта 2017, 07:53
11

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своей роли в петербургской команде. 34-летний форвард выразил надежду, что еще нужен сине-бело-голубым как футболист.

— «Зенит» при совершении трансферов всегда интересует и маркетинговая составляющая сделки. Сложно отрицать, что на данный момент вы — самый популярный игрок в составе сине-бело-голубых. Как считаете, клубу вы интересны как футболист или тут важнее маркетинговая история?

— Наверное, маркетинговому отделу я интересен как наиболее популярный человек в команде. Главному тренеру — как игрок. Но я не задумываюсь об этом, а выполняю то, что от меня требует главный тренер. Мне бы хотелось верить, что я больше нужен «Зениту» как футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков провел девять матчей, в которых отметился одним голом.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Путник 13
1489468060
Пора уходить...можно делать ( при желании) много хорошего в Питере и вне поля..
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lekseij2007
1489469278
Саш, ну успокойся ты уже. Время молодым.
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Тяп-Ляп.
1489471924
Нада заспиртовать Кривоножку,приколоть булавкой к подставке и в музеум Зинида или в Кунст-Камеру.
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dyema
1489473980
Даже Адвокат при счёте не в пользу Зенита выпускал по три- четыре напа на последних минутах, а Луческу какого-то хрена меняет защитника на защитника, а Керж на скамейке, печаль........
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Павелий
1489478566
А зря... Поезд уже ушёл.
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nik55
1489480003
нужен мячи носить
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sidul1
1489490013
нужно давать шанс Кержакову и Молло
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ijgjr
1489497254
будь мужиком -решись
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