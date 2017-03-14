Кержаков: «Хочется верить, что я нужен «Зениту» как футболист, а не маркетинговый проект»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своей роли в петербургской команде. 34-летний форвард выразил надежду, что еще нужен сине-бело-голубым как футболист.

— «Зенит» при совершении трансферов всегда интересует и маркетинговая составляющая сделки. Сложно отрицать, что на данный момент вы — самый популярный игрок в составе сине-бело-голубых. Как считаете, клубу вы интересны как футболист или тут важнее маркетинговая история?

— Наверное, маркетинговому отделу я интересен как наиболее популярный человек в команде. Главному тренеру — как игрок. Но я не задумываюсь об этом, а выполняю то, что от меня требует главный тренер. Мне бы хотелось верить, что я больше нужен «Зениту» как футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков провел девять матчей, в которых отметился одним голом.