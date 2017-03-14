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    Кержаков: «Хочется верить, что я нужен «Зениту» как футболист, а не маркетинговый проект»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своей роли в петербургской команде. 34-летний форвард выразил надежду, что еще нужен сине-бело-голубым как футболист.

    — «Зенит» при совершении трансферов всегда интересует и маркетинговая составляющая сделки. Сложно отрицать, что на данный момент вы — самый популярный игрок в составе сине-бело-голубых. Как считаете, клубу вы интересны как футболист или тут важнее маркетинговая история?

    — Наверное, маркетинговому отделу я интересен как наиболее популярный человек в команде. Главному тренеру — как игрок. Но я не задумываюсь об этом, а выполняю то, что от меня требует главный тренер. Мне бы хотелось верить, что я больше нужен «Зениту» как футболист.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кержаков провел девять матчей, в которых отметился одним голом.

    Источник: Известия

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    14.03.2017 07:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 16:14

      будь мужиком -решись

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 14 марта 2017, 14:13

      нужно давать шанс Кержакову и Молло

      0
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      ...
      Рейтинг: +71

      Minusator > sidul1 14 марта 2017, 17:28

      Шанс давать нужно молодым

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > Minusator 14 марта 2017, 20:49

      обязательно

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      Рейтинг: +8018

      nik55 14 марта 2017, 11:26

      нужен мячи носить

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 14 марта 2017, 11:02

      А зря... Поезд уже ушёл.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 марта 2017, 09:46

      Даже Адвокат при счёте не в пользу Зенита выпускал по три- четыре напа на последних минутах, а Луческу какого-то хрена меняет защитника на защитника, а Керж на скамейке, печаль........

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 марта 2017, 09:12

      Нада заспиртовать Кривоножку,приколоть булавкой к подставке и в музеум Зинида или в Кунст-Камеру.

      -3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 марта 2017, 08:27

      Саш, ну успокойся ты уже. Время молодым.

      -1
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      Рейтинг: +24

      clausmensen > lekseij2007 14 марта 2017, 14:59

      Ибра бы сейчас привстал)

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 марта 2017, 08:07

      Пора уходить...можно делать ( при желании) много хорошего в Питере и вне поля..

      0
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