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    Хомич: «Убивали ли «Зенит» в матче с нами? Нет. Их никогда не убивают»

    Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич признал, что в матче 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0) арбитр допустил ошибку, не засчитав гол питерской команды. Также страж ворот отметил, что в текущем розыгрыше чемпионата России поддерживает «Спартак».

    «Мы с ребятами договорились выполнить максимальную задачу на этот сезон – побороться за Лигу Европы. У нас есть шансы, поэтому мы будем стараться до последнего. Убивали ли «Зенит» в матче с нами? Нет. Их никогда не убивают. Когда команды бьются за чемпионство, их наоборот пытаются поддержать. Вчера был такой момент, когда мяч мне вообще попал в лоб: не успел поднять руки. Это была большая удача, нам повезло.

    Я вам так скажу: когда я посмотрел повтор, гол был. Но нельзя обвинять судей, там все случилось за доли секунд. Если посмотреть на картинку, то судья стоял так, что он бы ничего не увидел. А боковой судья был закрыт игроками – и нашими, и зенитовскими. В данной ситуации мог бы помочь только система видеофиксации, которую хотят ввести. За кого я в чемпионской гонке? За «Спартак», – сказал Хомич.

    «Амкар» на данный момент идет на пятой позиции в РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    13.03.2017 20:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 марта 2017, 00:13

      Сказал бы это судье во время игры.

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий > Zeff 14 марта 2017, 00:30

      "Я вам так скажу: когда я посмотрел повтор, гол был." Чётко написано. В записи мы все сильны. Но только Спартаковцы признают ошибки, а Хомич - наш, 3 года за нас играл, хоть и мало матчей на поле провёл.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Zeff 14 марта 2017, 09:54

      Он гол увидел на повторе , то есть после матча на разборе игры , читайте внимательней что он говорил . Нечего было Нету своим телом закрывать этот мяч и сдуру его выбивать , закатился бы в сетку ворот и не было бы вопросов а в динамике момента гола не видно . А ПОСЛЕ ПОВТОРОВ МЫ ВСЕ ГЕРОИ РАССУЖДАТЬ , НО У СУДЕЙ НЕТ ПОВТОРОВ.......

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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 13 марта 2017, 20:44

      Говори не говори, каждый останется при своём мнении. Одни скажут засудили, другие, что банальные ошибки судьи. Но факт остаётся фактом, ошибки были и серьёзные, с чем и надо бороться

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > kuchipachi 14 марта 2017, 10:01

      Понятно что каждый по своему прав......ошибки у судей всегда будут у них нет повторов и надо за секунды принять решения . А бороться можно только тем что бы нападающие научились забивать больше одного гола .

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