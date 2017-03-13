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  • Хомич: «Убивали ли «Зенит» в матче с нами? Нет. Их никогда не убивают»

Хомич: «Убивали ли «Зенит» в матче с нами? Нет. Их никогда не убивают»

13 марта 2017, 20:08
6

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич признал, что в матче 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0) арбитр допустил ошибку, не засчитав гол питерской команды. Также страж ворот отметил, что в текущем розыгрыше чемпионата России поддерживает «Спартак».

«Мы с ребятами договорились выполнить максимальную задачу на этот сезон – побороться за Лигу Европы. У нас есть шансы, поэтому мы будем стараться до последнего. Убивали ли «Зенит» в матче с нами? Нет. Их никогда не убивают. Когда команды бьются за чемпионство, их наоборот пытаются поддержать. Вчера был такой момент, когда мяч мне вообще попал в лоб: не успел поднять руки. Это была большая удача, нам повезло.

Я вам так скажу: когда я посмотрел повтор, гол был. Но нельзя обвинять судей, там все случилось за доли секунд. Если посмотреть на картинку, то судья стоял так, что он бы ничего не увидел. А боковой судья был закрыт игроками – и нашими, и зенитовскими. В данной ситуации мог бы помочь только система видеофиксации, которую хотят ввести. За кого я в чемпионской гонке? За «Спартак», – сказал Хомич.

«Амкар» на данный момент идет на пятой позиции в РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Хомич Дмитрий
Комментарии (6)
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kuchipachi
1489427075
Говори не говори, каждый останется при своём мнении. Одни скажут засудили, другие, что банальные ошибки судьи. Но факт остаётся фактом, ошибки были и серьёзные, с чем и надо бороться
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Zeff
1489439638
Сказал бы это судье во время игры.
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