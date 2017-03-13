Самедов: «В матче с «Локомотивом» «Спартак» должен сыграть намного сильнее, чем с «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что красно-белые стали нервничать во втором тайме матча 19-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0) из-за того, что у них не получалось забить. В итоге 32-летнему игроку удалось поразить ворота голкипера махачкалинцев Давида Юрченко, принеся своей команде важные три очка.

Футболист подчеркнул, что в следующей встрече спартаковцам нужно сыграть гораздо сильнее.

– Ничья с «Анжи» не устраивала «Спартак». Волнение из-за того, что не удавалось забить, захлестывало?

– Чем ближе финальный свисток, тем больше нервничали. Создавали остроту, не получалось пробить Юрченко. Слава богу, что все завершилось благополучно, «Спартак» набрал три очка.

– Восемь очков отрыва от ЦСКА и «Зенита» – серьезный задел?

– Вся борьба еще впереди, и все в команде это понимают. 11 туров – это 33 очка. Сейчас надо готовиться к следующему матчу и сыграть намного сильнее, чем с «Анжи». Нам надо прибавлять.

Поединок 20-го тура «Спартак» – «Локомотив» состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.