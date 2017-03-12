Тихонов: «Может ли «Спартак» стать чемпионом? Все в их руках»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о целях красноярского клуба на данный сезон, а также поделился мнением о лидерстве в турнирной таблице РФПЛ «Спартака».

«У нас нет цели выйти в Премьер-лигу. Есть цель радовать зрителей, побеждать в каждом матче. Может ли «Спартак» стать чемпионом? Все в их руках, я так понимаю, «Амкар» обыграл «Зенит», все команды ошибаются. Все для «Спартака» складывается удачно. Если команда будет играть так же, то думаю, что «Спартаку» по силам стать чемпионом», – заявил специалист.

«Енисей» на данный момент занимает 6-ю позицию в ФНЛ, «Спартак» – первый в РФПЛ.