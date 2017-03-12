Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов: «Может ли «Спартак» стать чемпионом? Все в их руках»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о целях красноярского клуба на данный сезон, а также поделился мнением о лидерстве в турнирной таблице РФПЛ «Спартака».

    «У нас нет цели выйти в Премьер-лигу. Есть цель радовать зрителей, побеждать в каждом матче. Может ли «Спартак» стать чемпионом? Все в их руках, я так понимаю, «Амкар» обыграл «Зенит», все команды ошибаются. Все для «Спартака» складывается удачно. Если команда будет играть так же, то думаю, что «Спартаку» по силам стать чемпионом», – заявил специалист.

    «Енисей» на данный момент занимает 6-ю позицию в ФНЛ, «Спартак» – первый в РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 марта 2017, 21:52

      Если кто-то и сможет догнать «Спартак», то только цска!!! Верю в красно белых, не раслаблятся только ребята!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11