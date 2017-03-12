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    Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.

    Отметим, что на седьмой минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    «Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

    Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.03.2017 16:36
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 16 марта 2017, 16:00

      Почувствуйте падлы на себе как оно другим командам такое от вас.

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator 13 марта 2017, 16:35

      Я все понял.

      Спартачи специально нам троянского коня подложили....в виде Дзюбы.

      Менты кокошу...юсупа

      даги шатова отдали

      греки лодыгина

      португальцы нету

      испанцы гарсию

      бразильцы хернани

      кого забыл?
      Ах да.
      Цыгана забыл

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 13 марта 2017, 02:41

      распизделся дзюбинья,а надо в футбол играть.тебе зачем такие бабки платят? чтобы интервью давал?то у него защитники (5человек стоят),то судья всё испортил.приходил бы за сутки до матча,когда нет никого и пинал бы по пустым воротам,"мастеровитый" игрок ёпть

      -1
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 13 марта 2017, 00:08

      Дзюбе надо не ныть, а молча, усердно работать и прогрессировать. Ну а Нету вообще клоун - то в защите пожарит, то вперёд мяча в чужие ворота залетает!

      0
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      Рейтинг: +88

      Vara81 12 марта 2017, 23:13

      Вот чему тебя научил тренеришка ?) нюни распускать ?) какой частью тела ты заслужил эту голубую повязку капитана .... сине, бело, ГОЛубые !!!

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 12 марта 2017, 23:07

      он в Спартаке еще начал болтать больше чем играть. А теперь и в Зените продолжил как бабка базарная. тренируйся лучше

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2017, 22:47

      Господин футболист Дзюба! А вот меня совсем не возмутили судейские косяки. Потому что команда, где зарплата двух-трёх нападающих-суперзвёд равна суммарной зарплате всей команды соперника, должна нести этого соперника по кочкам с разгромным счётом. И если судья не засчитал 100%-й гол, то Сеперзвезда Дзюба, должен весело сказать - И хрен с ним! - и в ответ наколотить с Кокориным минимум по пятёрке. Где ваши голы, Артём? А может вы вообще мечтали о ничьей с Амкаром?

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      Рейтинг: +88

      Vara81 > Виталий1 12 марта 2017, 23:14

      Не в бровь , а в глаз !!!)

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Виталий1 13 марта 2017, 06:02

      На таком поле и при таких погодных условиях пас точный сложно сделать, не говоря уже про забитый гол. Поэтому именно в таких ситуация 1-2 ошибки судьи может прямо влиять на исход матча. Я не оправдываю Зенит в общем, т.к. они теряли очки в первой половине и провал в сезоне нельзя списывать на одну игру. Но все же, такое судейство - это и вправду беспредел.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Max Urbanov 14 марта 2017, 14:14

      Да уж! Повезло Амкару! Он-то играл на идеальном ,изумрудном газоне под ласковым солнышком. Только потому и выиграл у наших Героев Труда, месивших жижу под ногами.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Виталий1 14 марта 2017, 17:31

      Че за бред ты несешь? Класс игроков Амкара совсем другой и в данной ситуации можно выиграть только за счет удачи и каких-то разовых моментах. А если голы не засчитывают, пенальти не ставят при такой игре (обеих команд), то это прямо влияет на исход матча

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      Рейтинг: +54

      vitek 87 12 марта 2017, 22:34

      уж амкар то точно

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      Рейтинг: +54

      vitek 87 12 марта 2017, 22:34

      с таким подбором игроков должны обыгрывать даже если судья судит против

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 марта 2017, 22:06

      Дзюба ты нападающий или говно на палочке? учись обыгрывать защитников а не вонять после каждого матча что команда компакто обороняется...

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