Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.

Отметим, что на седьмой минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?