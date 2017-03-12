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  • Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

12 марта 2017, 16:36
74

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.

Отметим, что на седьмой минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

«Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Дзюба Артем
Комментарии (74)
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spartach n1
1489327042
Какие же бомжи нытики!
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la verdad
1489328031
Нытьё. На победу не наиграли, ничью не заработали
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cska-62
1489330163
"Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба".



Так Артём, оказывается, слепой? Как же он вообще играет? При помощи осязания? Чемпионат начался с того, что судьи умышленно "делали" питерцам очки, отчего многие болельщики перестали смотреть первенство РФПЛ, переключившись на другие чемпионаты. Не писал об этом только ленивый... Лишь питерские болельщики отнекивались, мол, ну и что, судейские ошибки... Да, но эти якобы "ошибки" были хроническими и исключительно в пользу "Зенита"?! Теперь же на 7 минуте произошёл момент, до конца так и не ясный, ибо нет повтора, который бы мог однозначно подтвердить факт того, что мяч пересёк ленточку... По правилам - ОН ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЕЧЬ ЛЕНТОЧКУ, а не "большей половиной" мяча, и не на 99 %!!! Теперь вой на весь мир, вместо того, чтобы посмотреть на самих себя! И оценить свою совершенно убогую технику, которая наглядно была продемонстрирована на ровном, ибо искусственном, поле. Или к матчу готовились на травке? Тогда они просто ИДИОТЫ! А идиотизм, как известно, не лечится... Даже в питерских клиниках!

P.S. Судья Турбин с лёгкого язычка Дзюбы точно скоро станет судьёй ФИФА. Вспомните Унаи Эмери и три подряд Кубка Лиги Европы!
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zico2205
1489331122
А ведь герой матча и вправду судья !!!! Только герой, потому что не пошел прислуживать этому газпромовскому корыту....Или зинид привык, что ему дадут судейскую фору- пенальти, удаление и т.д....А этот судья проявил себя независимо и заставил себя этим поступком уважать!!!
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Аид666
1489332393
Ключевая фраза - особенно «Зенит». Сам Дзюба недоумевает как Миллер не обеспечил судью...
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Daxa 09
1489333053
У одного Дзюбы зарплата как у всего Амкара отрабатывай деньги полено а то после каждой игры умничает то судья то трениришка один он ни в чем не виноват
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-fant-
1489333375
Бедное полено. То его судьи убивают, то "тренеришки" не ценят, то ещё тысячи отговорок. Попробуй забивать, а не работать языком ! А так как был поленом, так и остался.
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батог
1489333509
Ну Артем, ты не прав, судья еще и Нету 2 красных мог показать, времени добавил 5 минут,забивай не хочу. Потом еще полминуты накинул, играйте ребята, так Амкар чуть не забил. И че вы все с пенальти то хотите забить, а не с игры?
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policepnz
1489336629
особенно «Зенит») смешно!
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Евгений Лесников
1489340202
Генеральный директор Зенита господин Митрофанов после провального судейства Иванова в пользу питерцев заявил- "жаловаться на судью-удел слабых "....Это признание Дзюбы в своем личном фиаско ?...Ожидаемо.
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