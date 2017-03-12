Дзюба: «Судейство в матче с «Амкаром» – беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) раскритиковал работу судей данной встречи. По словам футболиста, решения, которые приняли рефери в этой игре, являются беспределом.
Отметим, что на седьмой минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.
«Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.
Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», – сказал Дзюба.
«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?
Так Артём, оказывается, слепой? Как же он вообще играет? При помощи осязания? Чемпионат начался с того, что судьи умышленно "делали" питерцам очки, отчего многие болельщики перестали смотреть первенство РФПЛ, переключившись на другие чемпионаты. Не писал об этом только ленивый... Лишь питерские болельщики отнекивались, мол, ну и что, судейские ошибки... Да, но эти якобы "ошибки" были хроническими и исключительно в пользу "Зенита"?! Теперь же на 7 минуте произошёл момент, до конца так и не ясный, ибо нет повтора, который бы мог однозначно подтвердить факт того, что мяч пересёк ленточку... По правилам - ОН ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЕЧЬ ЛЕНТОЧКУ, а не "большей половиной" мяча, и не на 99 %!!! Теперь вой на весь мир, вместо того, чтобы посмотреть на самих себя! И оценить свою совершенно убогую технику, которая наглядно была продемонстрирована на ровном, ибо искусственном, поле. Или к матчу готовились на травке? Тогда они просто ИДИОТЫ! А идиотизм, как известно, не лечится... Даже в питерских клиниках!
P.S. Судья Турбин с лёгкого язычка Дзюбы точно скоро станет судьёй ФИФА. Вспомните Унаи Эмери и три подряд Кубка Лиги Европы!