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    Промес, Зе Луиш и Самедов выйдут с первых минут в матче между «Спартаком» и «Анжи»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Анжи» на матч 19-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио, Зобнин, Попов, Самедов, Фернандо, Промес, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

    «Анжи»: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев, Кацаев, Прудников, Будковский.

    Запасные: Фильцов, Хубулов, Хадарцев, Кудряшов, Дудиев, Паршивлюк, Гасанов, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Форбс.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

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    Источник: РПЛ

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    12.03.2017 15:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 12 марта 2017, 17:26

      ПЕРВЫЙ ТАЙМ - ЭТО ЖЕСТЬ КАКАЯ ТО , ЭТО НЕ СПАРТАК . РЕБЯТА ОЧНИТЕСЬ
      " ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН " .

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 12 марта 2017, 16:26

      Таски в предыдущей игре забил автогол, Маурисио вообще ни о чем. Не понимаю, Боккетти настолько хуже обоих, что его уже вторую игру не ставят в состав? Что вообще происходит? А Джикию тогда вообще зачем покупали? Тревожно мне как то видеть такой сотав на игру..

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 12 марта 2017, 16:12

      加油Spartak！

      -1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 16:02

      Сегодня Спартак может оформить чемпионство,,% так на 90

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 марта 2017, 15:45

      Ещенко прошлый матч откровенно провалил. По делу на лавке сегодня

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 12 марта 2017, 15:38

      И с какого перепуга в запасные записали аж 12 человек??

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 12 марта 2017, 15:37

      Что то я один про Яковлева в составе ничего не понял?В заголовке есть,а в составе нет.....

      0
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      Рейтинг: +26

      Amir005 > Romio-xxx 12 марта 2017, 15:44

      в составе Анжи есть Яковлев

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 марта 2017, 15:37

      Тот самый момент,когда Анжи на матч переименовывается в Томь!)

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