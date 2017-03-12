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  • Промес, Зе Луиш и Самедов выйдут с первых минут в матче между «Спартаком» и «Анжи»

Промес, Зе Луиш и Самедов выйдут с первых минут в матче между «Спартаком» и «Анжи»

12 марта 2017, 15:34
9

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Анжи» на матч 19-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио, Зобнин, Попов, Самедов, Фернандо, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

«Анжи»: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев, Кацаев, Прудников, Будковский.

Запасные: Фильцов, Хубулов, Хадарцев, Кудряшов, Дудиев, Паршивлюк, Гасанов, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Форбс.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи
Комментарии (9)
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Pourport
1489322239
Тот самый момент,когда Анжи на матч переименовывается в Томь!)
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Romio-xxx
1489322253
Что то я один про Яковлева в составе ничего не понял?В заголовке есть,а в составе нет.....
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Romio-xxx
1489322313
И с какого перепуга в запасные записали аж 12 человек??
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turist82
1489322756
Ещенко прошлый матч откровенно провалил. По делу на лавке сегодня
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slavа0508
1489323749
Сегодня Спартак может оформить чемпионство,,% так на 90
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aleks.meskini12
1489324365
加油Spartak！
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oyabun
1489325172
Таски в предыдущей игре забил автогол, Маурисио вообще ни о чем. Не понимаю, Боккетти настолько хуже обоих, что его уже вторую игру не ставят в состав? Что вообще происходит? А Джикию тогда вообще зачем покупали? Тревожно мне как то видеть такой сотав на игру..
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АНТИЛОПА ГНУ
1489328803
ПЕРВЫЙ ТАЙМ - ЭТО ЖЕСТЬ КАКАЯ ТО , ЭТО НЕ СПАРТАК . РЕБЯТА ОЧНИТЕСЬ " ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН " .
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