Промес, Зе Луиш и Самедов выйдут с первых минут в матче между «Спартаком» и «Анжи»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Анжи» на матч 19-го тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Маурисио, Зобнин, Попов, Самедов, Фернандо, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов.

«Анжи»: Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибел, Мусалов, Гулиев, Брызгалов, Яковлев, Кацаев, Прудников, Будковский.

Запасные: Фильцов, Хубулов, Хадарцев, Кудряшов, Дудиев, Паршивлюк, Гасанов, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Форбс.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. За ходом событий можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую проведет «Бомбардир».

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