Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов и Кокорин – в основе «Зенита» на матч с «Амкаром»

    Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на матч с «Амкаром» в 19-м туре РФПЛ. Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Дзюба, Кокорин.

    Запасные: Бабурин, Лунев, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, Кержаков, Джорджевич.

    «Амкар»: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Анене, Гиголаев, Гасилин, Идову, Комолов, Костюков.

    Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2017, 12:32

      Я смотрю на последние мучения Зенита и иногда думаю, а может лучше собрать в основу "старичков", Аршавина, Кержакова, Зырянова, Тимощука, Широкова.... Уж всяко они будут пошустрее, да и продуктивнее, чем нынешние "суперзвёзды".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 марта 2017, 11:49

      Удивительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 11:43

      Такого я давно не видел.Нету выбил мяч из ворот Амкара!Зачем?Ворота перепутал?Судья лох!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 марта 2017, 11:32

      Два богатыря!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 12 марта 2017, 11:27

      ДАЙТЕ СЫЛКУ НА МАТЧ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > KuPe4iK 12 марта 2017, 11:53

      На гооле ссылки есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 11:12

      Надеюсь Шатов начнёт бить по воротам,или пора завязывать.Отступать некуда -Коке нужны голы Луче победа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK > Gullit 76 12 марта 2017, 11:28

      Я просто в шоке...МНОГИЕ ВЫХОДЯТ НА УДАРНУЮ ПОЗИЦИЮ и...отдают назад,или играют на коротке...Это больше всего напрягает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 12 марта 2017, 11:06

      Кержакова, и Данни в основу!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      spaike > DonBombardir 12 марта 2017, 11:07

      Данни вряд ли выпустят(максимум на 30 мин) из-за синтетического газона.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11