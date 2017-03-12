Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шатов и Кокорин – в основе «Зенита» на матч с «Амкаром»

12 марта 2017, 10:35
10

Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на матч с «Амкаром» в 19-м туре РФПЛ. Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Бабурин, Лунев, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, Кержаков, Джорджевич.

«Амкар»: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Анене, Гиголаев, Гасилин, Идову, Комолов, Костюков.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DonBombardir
1489305965
Кержакова, и Данни в основу!
Ответить
Gullit 76
1489306339
Надеюсь Шатов начнёт бить по воротам,или пора завязывать.Отступать некуда -Коке нужны голы Луче победа.
Ответить
KuPe4iK
1489307241
ДАЙТЕ СЫЛКУ НА МАТЧ
Ответить
sir_Alex
1489307544
Два богатыря!))
Ответить
Gullit 76
1489308238
Такого я давно не видел.Нету выбил мяч из ворот Амкара!Зачем?Ворота перепутал?Судья лох!
Ответить
alex kidn
1489308560
Удивительно
Ответить
Виталий1
1489311162
Я смотрю на последние мучения Зенита и иногда думаю, а может лучше собрать в основу "старичков", Аршавина, Кержакова, Зырянова, Тимощука, Широкова.... Уж всяко они будут пошустрее, да и продуктивнее, чем нынешние "суперзвёзды".
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+