Шатов и Кокорин – в основе «Зенита» на матч с «Амкаром»

Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на матч с «Амкаром» в 19-м туре РФПЛ. Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Бабурин, Лунев, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, Кержаков, Джорджевич.

«Амкар»: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Анене, Гиголаев, Гасилин, Идову, Комолов, Костюков.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.

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