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    Болельщики «Арсенала» устроили протест против продления контракта с Венгером

    Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против продления контракта с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером. Сообщается, что перед матчем 1/4 финала Кубка Англии против «Линкольна» фанаты с плакатами прошлись по одной из улиц Лондона, выкрикивая лозунги против французского специалиста.

    Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии под его руководством. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

    На данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 50 очков.

    Источник: Twitter

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    11.03.2017 21:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 марта 2017, 01:26

      я думаю что Арсен владелец клуба и поэтому незаменим

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 марта 2017, 00:01

      Сами пусть попробуют руководить одиннадцатью клоунами...

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 марта 2017, 00:00

      за 20 лет накипело и ребята уже хотят перемен...

      0
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      Рейтинг: +11

      vzz 11 марта 2017, 22:07

      Всего 3 чемпионства за 21 год... Очень мало для такого клуба... Надо было уволить его еще лет 10 назад!!!

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 марта 2017, 21:32

      Венгеру не нужно дожидаться когда весь стадион будет его просить уйти.. ну видит же что стагнация в клубе, никакого развития нет, ну уйди спокойно..

      2
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 11 марта 2017, 21:29

      Не благодарные, этот человек столько сделал для их клуба,что даже трудно полностью оценить. Он заслуживает другого ухода на пенсию

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