Болельщики «Арсенала» устроили протест против продления контракта с Венгером

Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против продления контракта с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером. Сообщается, что перед матчем 1/4 финала Кубка Англии против «Линкольна» фанаты с плакатами прошлись по одной из улиц Лондона, выкрикивая лозунги против французского специалиста.

Напомним, Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. За это время лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии под его руководством. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

На данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 50 очков.