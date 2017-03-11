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    «Базель» не будет за 6 миллионов выкупать Думбия у «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, на правах аренды выступающий за «Базель», вернется в итальянский клуб летом. По информации источника, швейцарская команда не планирует активировать опцию выкупа 29-летнего ивуарийца за 6 миллионов евро.

    Напомним, Думбия перешел в «Рому» из ЦСКА зимой 2015 года за 14,4 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до середины 2019 года.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Базель» в швейцарской Суперлиге 15 матчей, в которых забил 12 голов, и является лучшим бомбардиром команды.

    Источник: Football Italia

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    11.03.2017 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 марта 2017, 21:42

      они думают, что при такой результативности он не стоит 6млн ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 марта 2017, 21:26

      Сейду! Домой! С Гончаренко в еврокубках можно выступить, наконец, достойно!

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