«Базель» не будет за 6 миллионов выкупать Думбия у «Ромы»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, на правах аренды выступающий за «Базель», вернется в итальянский клуб летом. По информации источника, швейцарская команда не планирует активировать опцию выкупа 29-летнего ивуарийца за 6 миллионов евро.

Напомним, Думбия перешел в «Рому» из ЦСКА зимой 2015 года за 14,4 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до середины 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Базель» в швейцарской Суперлиге 15 матчей, в которых забил 12 голов, и является лучшим бомбардиром команды.