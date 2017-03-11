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    Васин заявил, что Гончаренко – более жесткий тренер, чем Слуцкий

    Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о работе в московском клубе под руководством Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко. По словам футболиста, белорусский специалист – более жесткий тренер, чем его коллега.

    – Гончаренко и Слуцкий как тренеры похожи?

    – По мне, так они абсолютно разные. Во-первых, отличающиеся друг от друга схемы, иная футбольная философия.

    – Во-вторых?

    – Гончаренко пожестче.

    – В схеме с тремя центральными защитниками вам более комфортно, чем с двумя?

    – Пожалуй, да. В модели 5-3-2 больше внимания уделяется общекомандной игре обороны, что мне как защитнику не может не нравиться. Каждый футболист знает, куда бежать, команда выглядит как единый механизм. Плюс я отыграл по такой схеме в «Уфе». Повторюсь, полностью адаптирован к новой модели.

    Напомним, первую часть сезона Васин провел в аренде в «Уфе», после чего вернулся в стан московского клуба. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник в общей сложности провел 19 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.03.2017 18:23
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 марта 2017, 18:44

      Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением ...
      А не ЗАЯВИЛ!
      БабаДира трактуй свои заголовки по башке редакторам...

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