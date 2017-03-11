Васин заявил, что Гончаренко – более жесткий тренер, чем Слуцкий

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о работе в московском клубе под руководством Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко. По словам футболиста, белорусский специалист – более жесткий тренер, чем его коллега.

– Гончаренко и Слуцкий как тренеры похожи?

– По мне, так они абсолютно разные. Во-первых, отличающиеся друг от друга схемы, иная футбольная философия.

– Во-вторых?

– Гончаренко пожестче.

– В схеме с тремя центральными защитниками вам более комфортно, чем с двумя?

– Пожалуй, да. В модели 5-3-2 больше внимания уделяется общекомандной игре обороны, что мне как защитнику не может не нравиться. Каждый футболист знает, куда бежать, команда выглядит как единый механизм. Плюс я отыграл по такой схеме в «Уфе». Повторюсь, полностью адаптирован к новой модели.

Напомним, первую часть сезона Васин провел в аренде в «Уфе», после чего вернулся в стан московского клуба. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник в общей сложности провел 19 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.