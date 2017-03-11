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  • Бабаев: «Сейчас проще всего заклеймить Еременко позором, но он многое сделал для футбола»

Бабаев: «Сейчас проще всего заклеймить Еременко позором, но он многое сделал для футбола»

11 марта 2017, 17:59
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с отклонением УЕФА апелляции на уменьшение срока дисквалификации хавбека Романа Еременко. Напомним, в ноябре финн был отстранен на два года за употребление кокаина, обнаруженного в его допинг-пробе. взятой после сентябрьского матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

«До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытывали. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.

Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Еременко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Etiainen
1489244581
зачем защищать наркомана...?
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acer2003
1489245343
Его никто и не клеймит !!! Попался- отсиди дисквал ! Поддержит форму и продолжит выступать- респект !!!
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BarStep
1489246725
Употребление наркотиков, - это теперь называется... "неприятной ситуацией"? Ну вы блин даете господин Бабаев, и с какого перепуга я должен к этому относиться с пониманием...
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nik55
1489247129
влип значит употреблял и не надо делать с Еременко белую овечку
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mdu86
1489249037
Проще всего не употреблять кокаин...
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84aivengo
1489250332
СОГЛАСЕН... жаль,что таким все приключилось....
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nemolod
1489256956
Пусть лучше этот "гендир" то бишь первый начальник после хозяина клуба ответит,почему перед матчами в ЛЧ футболисты не были проверены на наличие подобных веществ ,зная о последствиях- УЕФА мог всю команду дисквалифицировать?
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RedWhiteFans2
1489257722
Еременко жаль по человечески. Футболист он прекрасный. А поймать можно любого при желании не на порошке, так на языке.
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spartach n1
1489266393
Нахуй нарколыгу
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Serjoga
1489302572
Воспитывать нужно в школе! А взрослый мужик должен отвечать за свои действия! Интересно, как составляется контракт? Если игрок "накосячил" и дальше не играет, то ему все равно клуб платит зряплату? В таком случае Гинер самый добрый бизнесмен и самый щедрый! А если без шуток, то РФС должен был ПОКАЗАТЕЛЬНО изгнать Еременко за наркоту из футбола, чтобы молодежь думала, чем все может закончится, а не защищать наркомана! Позорище!
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