Бабаев: «Сейчас проще всего заклеймить Еременко позором, но он многое сделал для футбола»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с отклонением УЕФА апелляции на уменьшение срока дисквалификации хавбека Романа Еременко. Напомним, в ноябре финн был отстранен на два года за употребление кокаина, обнаруженного в его допинг-пробе. взятой после сентябрьского матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

«До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытывали. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.

Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Еременко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось», – сказал Бабаев.