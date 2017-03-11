Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Сейчас проще всего заклеймить Еременко позором, но он многое сделал для футбола»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с отклонением УЕФА апелляции на уменьшение срока дисквалификации хавбека Романа Еременко. Напомним, в ноябре финн был отстранен на два года за употребление кокаина, обнаруженного в его допинг-пробе. взятой после сентябрьского матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

    «До заседания я говорил, что особого оптимизма мы не испытывали. Очень жаль, что так получилось. Обидно за Романа, за клуб, но это уже свершившийся факт, с которым нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, который, к сожалению, попал в неприятную ситуацию. Всем нужно с пониманием к этому отнестись. Сейчас проще всего заклеймить его позором, но он многое сделал для футбола. Каждый может оступиться. Самое главное, чтобы Рома выдержал этот сложный период.

    Что делать дальше, он будет решать вместе со своим агентом. Насколько мне известно, они планируют обратиться в СAS. Но лично я особых надежд не питаю. Есть практика таких дел, и, к сожалению для нас, исход чаще всего пессимистичен. К подобным нарушениям относятся с особой строгостью. Несмотря на то что CAS самостоятельная инстанция, не думаю, что они сделают послабление. Что касается контракта с Еременко, то он действует до конца сезона, здесь ничего не поменялось», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2017, 10:09

      Воспитывать нужно в школе! А взрослый мужик должен отвечать за свои действия! Интересно, как составляется контракт? Если игрок "накосячил" и дальше не играет, то ему все равно клуб платит зряплату? В таком случае Гинер самый добрый бизнесмен и самый щедрый! А если без шуток, то РФС должен был ПОКАЗАТЕЛЬНО изгнать Еременко за наркоту из футбола, чтобы молодежь думала, чем все может закончится, а не защищать наркомана! Позорище!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 марта 2017, 00:06

      Нахуй нарколыгу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 марта 2017, 21:42

      Еременко жаль по человечески. Футболист он прекрасный. А поймать можно любого при желании не на порошке, так на языке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 11 марта 2017, 21:29

      Пусть лучше этот "гендир" то бишь первый начальник после хозяина клуба ответит,почему перед матчами в ЛЧ футболисты не были проверены на наличие подобных веществ ,зная о последствиях- УЕФА мог всю команду дисквалифицировать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 марта 2017, 19:38

      СОГЛАСЕН... жаль,что таким все приключилось....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 марта 2017, 19:17

      Проще всего не употреблять кокаин...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 11 марта 2017, 18:45

      влип значит употреблял и не надо делать с Еременко белую овечку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7812

      BarStep 11 марта 2017, 18:38

      Употребление наркотиков, - это теперь называется... "неприятной ситуацией"? Ну вы блин даете господин Бабаев, и с какого перепуга я должен к этому относиться с пониманием...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 марта 2017, 18:15

      Его никто и не клеймит !!! Попался- отсиди дисквал ! Поддержит форму и продолжит выступать- респект !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 11 марта 2017, 18:03

      зачем защищать наркомана...?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Etiainen 11 марта 2017, 18:08

      А зачем тебе жить...?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen > vladimir-7 11 марта 2017, 18:33

      гав на твоё мнение

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11